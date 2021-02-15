С покупкой квартир стоит подождать 15.02.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 142 0 Финансовый консультант Расул Рысмамбетов о том, почему доходы населения упали, а квартиры подорожали Похожие материалы: На 1 января 2021 года банки Казахстана рефинансировали менее 27% ипотечных и жилищных займов «Большая тройка ЕАЭС»: чем дальше в лес, тем больше долг Собаки лают – Атамекен идет Что несет новая волна приватизации «Не готовый к переменам» Назарбаев и «дестабилизирующий эффект» Дариги». «Потребность во внешнем признании — очень важная часть национального менталитета». «Рост количества информационных сливов — индикатор обострения межклановых войн в Казахстане»