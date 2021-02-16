6,5 тыс. км дорог планируют сделать платными до конца 2021 года в Казахстане

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Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – 6,5 тыс. км дорог планируется сделать платными до конца 2021 года в Казахстане, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

«До конца года планируется довести 90% автодорог республиканского значения и 76% местного значения в хорошее и удовлетворительное состояние, с внедрением платности на 6,5 тыс. км и доведением дорожного сервиса, соответствующих Национальному стандарту до 66%.», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник.

По его словам, транзит железнодорожным транспортом планирутся увеличить до 23,1 млн. тонн или на 12%, в том числе транзит контейнеров довести до 1 млн ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

 

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