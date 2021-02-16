Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ограничительные меры негативно отразились на сфере транспорта, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

«Последствия вводимых ограничительных мер негативно сказывается на индексе физического объема (ИФО) в сфере транспорта. За январь 2021 года ИФО составил 82,6%. При этом сохраняется положительная динамика в транзитных контейнерных перевозках в объеме 81,4 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент – КазТАГ), рост составил 27% (январь 2020 года – 64,1 тыс. ДФЭ)», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник.

Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 0,28 млрд тонн или 93,4% от аналогичного периода предыдущего года (январь 2020 года – 0,3 млрд тонн).