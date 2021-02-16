Доходность пенсионных активов в январе составила 1,4% при инфляции 0,6% – Нацбанк РК

Алматы. 16 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Доходность пенсионных активов в январе составила 1,4% при инфляции 0,6%, сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев.

«За январь 2021 года обеспечена доходность в размере 1,4% при инфляции 0,6%. За последние 12 месяцев доходность пенсионных активов составила 12,1% при уровне инфляции 7,4%», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, размер начисленного инвестиционного дохода с начала года составил Т179 млрд, объем пенсионных взносов – Т89 млрд.

Реальная доходность, по его данным, обеспечена инвестиционной деятельностью, рыночной и курсовой переоценкой валютного портфеля, доля которого поэтапно увеличена и поддерживается на уровне 30%.

Пенсионные активы на 1 февраля выросли на Т214 млрд или 1,7% и составили Т13,1 трлн.

«В целях своевременного исполнения обязательств перед вкладчиками по досрочному изъятию средств Нацбанк поддерживает текущую ликвидность портфеля пенсионных активов, уровень которой на 1 февраля составил Т447 млрд», — добавил Досаев.