Бывший помощник Назарбаева стал первым вице-министром нацэкономики

Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Назначен первый заместитель министра национальной экономики Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Жаксылыков Тимур Мекешевич назначается на должность первого вице-министра национальной экономики», — говорится в сообщении во вторник.

Жаксылыков с декабря 2019 по настоящее время занимал должность министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), до этого с сентября по ноябрь 2018 года был помощником первого президента Нурсултана Назарбаева, а еще раньше – в 2017-2018 годы как и в последнее время был министром по экономике и финансовой политике ЕЭК.