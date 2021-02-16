Международные резервы Казахстана потеряли с начала 2021 года $1 млрд

Алматы. 16 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международные резервы Казахстана снизились с начала 2021 года на $1 млрд, до $93,3 млрд, сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев.

«Общие международные резервы составили $93,3 млрд, с начала года снизившись на $1 млрд», — сказал Досаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, золотовалютные резервы Казахстана почти не изменились и на конец января, по предварительным данным, составили $35,6 млрд. Снижение портфеля золота в результате снижения цены золота было нивелировано ростом активов в свободно конвертируемой валюте

Активы в валюте выросли за счет займа Азиатского банка развития (АБР), который частично был нивелирован выплатой госдолга, а также оттоком средств банков со счетов в Нацбанке для погашения валютных облигаций одного банка на $500 млн.