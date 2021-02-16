Увеличить производство продуктов питания более чем на 100% пообещал минсельхоз Казахстана

Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Казахстане планируется увеличить производство продуктов питания более чем на 100%, сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

«В текущем году планируется обеспечить рост валовой продукции сельского хозяйства на уровне 105%, производства продуктов питания на уровне 107%», — сказал Омаров на заседании правительства во вторник.

По его словам, в январе объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 2,5% и составил Т170,6 млрд.

«Данный рост обеспечен в основном за счет увеличения объемов производства в животноводстве на 2,7%. При этом продукции растениеводства произведено на 10,2 млрд. тенге, ИФО на уровне 100%. Данный объем обеспечен за счет выращивания сельскохозяйственных культур в закрытом грунте», — пояснил министр.