Данные о заболеваемости коронавирусом в Казахстане могли быть искажены — эксперт

Алматы. 16 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Неправильная диагностика могла привести к искажению данных о заболеваемости коронавирусом, считает врач первой категории специальности «клиническая лабораторная диагностика» Айман Садвакас.

«Закрытие кафедры клинической лабораторной диагностики вызвало негативный резонанс среди общественности. РОО «Казахстанская ассоциация медицинской лабораторной диагностики также выразила свою обеспокоенность, потому что почти ликвидировали единый методический центр, то есть мы, специалисты, профессора, кандидаты, доктора медицинских наук, специалисты, которые имеют опыт свыше 40 лет лабораторной службы, были отстранены. В итоге в итоге мы имеем результат таткой, что статистика по коронавирусной инфекции у нас неточная, популяционный иммунитет у нас неточный, это идет искажение данных по COVID-19», — сказала Садвакас на пресс-конференции во вторник.

При этом она отметила, что в проведении лабораторных тестов были допущены ошибки, которые привели к искажению данных.

«Сама методика зависит от многих факторов. Это такие факторы, как правильный забор биологического материала. Если у нас смывы берутся, в основном, из носоглотки, из носа и верхних дыхательных путей, то смывы из нижних дыхательных путей практически выпали из поля зрения. Эти смывы берутся только у тяжелобольных, у которых уже пневмония, которые находятся реанимации. Неправильная транспортировка и хранение. Если вы взяли биологический материал и в течение суток надо хранить этот материал при температуре 5-8 градусов, а если более суток, то надо хранить при температуре -70 градусов. Это очень важно», — пояснила она.

Кроме того, Садвакас подчеркнула, что ПЦР-тестирование можно проводить только в первые три дня заболевания.

«ПЦР-тест надо брать в первые три дня заболевания, когда вирус непосредственно поражает верхние дыхательные пути. ПЦР-тест не имеет смысла проводить на шестой-седьмой день заболевания. Тесты на антитела проводятся на седьмой день и до 40 дня. Перед тем, как направлять пациента, нужно уточнить, какой день заболевания, это очень важно. А если человек болеет пятый-шестой день, то брать мазок с верхних дыхательных путей не имеет смысла. Это будут зря потраченные деньги, это будет трата времени, которая не оправдана. Не рекомендуется проводить экспресс-тесты для диагностики COVID-19. ВОЗ рекомендует проводить экспресс-тесты на антигены в целях эпиднадзора», — подчеркнула она.

По ее мнению, диагностикой не должны заниматься санитарные врачи.

«Необходимо разграничить роль СЭС и роль лабораторной службы в виду различий квалификационных компетенций: в СЭС работают санитарные врачи, в медицинских лабораториях врачи специальности «клиническая лабораторная диагностика». Эксперты лабораторной диагностики не могут осуществлять эпидемиологический надзор, а санитарные врачи не могут оценить этапы и качество лабораторного тестирования», — добавила она.