Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Скончался бывший аким Карагандинской области Петр Нефедов, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«На 80-м году ушел из жизни известный государственный деятель, патриот Казахстана Петр Петрович Нефедов», — говорится в сообщении.

Как отметили в МИИР, Петр Нефедов прожил насыщенную событиями жизнь.

«Горный инженер, выпускник Карагандинского политехнического института, кандидат технических наук, а впоследствии – член-корреспондент Инженерной академии, начал свою трудовую деятельность в 1963 году путевым проходчиком шахты. По карьерной лестнице прошел все ступени до руководителя крупнейшего предприятия Карагандинского угольного бассейна – Шахты им. И.А.Костеенко, был избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР. За свои трудовые заслуги награжден орденами «Знак Почета» и «Шахтерская слава» двух степеней. Петр Петрович пять лет работал акимом Карагандинской области, затем – заместителем министра энергетики, индустрии и торговли, заместителем министра энергетики и минеральных ресурсов РК, советником премьер-министра», — добавили в ведомстве.