Основатель «L-Капитал» задержана по делу о финансовой пирамиде в Алматы

Алматы. 16 февраля. КазТАГ – Основатель компании «L-Капитал» задержана по делу о финансовой пирамиде в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«По данным следственного управления ДП города Алматы, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана 59-летняя гражданка И. В порядке статьи 128 УПК РК, она водворена в изолятор временного содержания ДП», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК РК.

«Создана межведомственная следственно-оперативная группа. В офисах компании проведены санкционированные обыски. В ходе комплекса следственных действий, проводимых при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности, будут установлены обстоятельства, а также принято процессуальное решение», — сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

В настоящее время потерпевшими по данному делу проходят 50 человек.