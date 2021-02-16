Линолеум, обои и санфаянс в Казахстане не производятся

Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Линолеум, обои и санитарный фаянс в Казахстане не производятся, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

«В целях определения потребности был проведен анализ рынка строительных материалах по ключевым 24 позициям (железобетонные изделия, сухие смеси, линолеум, обои, санфаянс, стеновые блоки, кирпичи теплоизоляция, профлисты, пластиковые трубы и другие) (…) При этом по 11 позициям действующие предприятия уже обеспечивают порядка 50% (теплоизоляция, профлисты, пластиковые трубы и другие), а по трем позициям – как линолеум, обои, санфаянс – производство на внутреннем рынке в настоящее время отсутствует», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что отечественные производители полностью покрывают потребность внутреннего рынка по 10 товарным позициям (железобетонные изделия, сухие смеси, стеновые блоки, кирпичи и другие).