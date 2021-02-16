«Российско-казахстанские отношения проходят тест на доверие». «Санкции возможны». Эксперты – о резолюции Европарламента». «Хамство или провокация? — эксперт об идее языковых лагерей». «Декоммунизация по-казахски: много пафоса и никакой конкретики»

Сетевой Казахстан 16 февраля 2021г.

NG . RU . «Российско-казахстанские отношения проходят тест на доверие» — Одним из самых острых камней преткновения в новых условиях является история. Казахстанское общество именно в пересмотре и реконструкции своей истории ищет опору для укрепления национального самосознания. Растет общественный запрос на популяризацию только тех периодов и сценариев, которые отвечают интересам укрепления роли казахского этноса. Как следствие, периоды совместного проживания казахстанского и российского народов в одном государстве, а это более 200 лет совместной истории, как правило, рассматриваются как негативно сказавшиеся на развитии страны, и наоборот, любые сценарии борьбы за независимость воспринимаются как наиболее важные для нее.

AZATTYQ . ORG . ««Санкции возможны». Эксперты – о резолюции Европарламента» — Резолюцию Европарламента о нарушениях прав человека в Казахстане правозащитники и политологи считают «самым объективным документом последних лет». Власти не согласны – МИД считает, что документ «был инициирован недружественно настроенными политиками».

«Работники всё чаще выходят на забастовки. О чём это говорит?» — В Казахстане участились забастовки работников, требующих повышения заработной платы и улучшения условий труда. Если одной группе работников, выступивших в защиту своих прав, удалось добиться выполнения требований, то другие в итоге остались без работы. Эксперты говорят, что забастовки — нормальное явление для демократических стран, но они представляют большую проблему в авторитарных странах.

365 INFO . KZ . «Хамство или провокация? — эксперт об идее языковых лагерей» — Политолог Есет ЕСЕНГАРАЕВ ответил на инициативу поэта Армана КАНИ по созданию неких лагерей по принудительному изучению казахского языка — Для зондирования общественной реакции на эти предложения я обратился к своим знакомым, являющимися или активистами, или симпатизантами националистических движений. Надо отметить, что все они были единодушны в своих негативных оценках этой оригинальной концепции продвижения казахского языка. Их оценки отражают следующие высказывания: «Глупость», «Абсурд», «Провокация с целью дестабилизации или дискредитации казахского национализма». Такие оценки меня лично радуют, и думаю, что они радуют любого казахстанца, не утратившего остатки здравого смысла.

«Что полезного было в скандальном законопроекте «О бытовом насилии»?» — Новый законопроект «О бытовом насилии» вызвал очень серьезные споры в обществе. В итоге документ отозван. Депутат мажилиса прокомментировала претензии его противников. Как эволюционировал законопроект с момента разработки и до приостановления рассмотрения, рассказала депутат мажилиса Ирина СМИРНОВА — Чтобы не путать читателя, сразу скажу: нашумевший законопроект — это не смесь поправок в законы о профилактике бытового насилия и о правах ребенка. Поправки в закон о правах ребенка рассматриваются отдельно от закона по профилактике семейно-бытового насилия, — уточнила депутат.

EHONEWS . KZ . «Кому выгодно курировать националистическую политику в Казахстане» — Предложение поэта и члена Союза писателей Казахстана Армана КАНИ о создании лагерей, в которых казахстанцев, не знающих государственный язык, принуждали бы к его изучению, вызывает среди населения горячие споры. Наверняка можно сказать, что такая языковая политика, лоббируемая националистами, может привести к непредсказуемым последствиям в стране… О том, что курируют таких вот «деятелей культуры» сверху, говорит отсутствие возбужденного уголовного дела. Ведь Арман Кани призвал к разделению и ущемлению граждан по языковому признаку.

SPIK . KZ . «Нацхолдинги: казнить нельзя помиловать?» — В Казахстане госхолдинги начали появляться еще лет 15 назад. Но вряд ли кто-то сможет рассказать о том сверхположительном мультипликационном эффекте, который они оказали на создание и развитие экономики нового типа. Зато ни для кого не секрет, что госкомпании постоянно подвергаются критике за неэффективность, в том числе на самом высоком уровне. Тот же Счетный комитет регулярно оповещает казахстанцев об их нерациональных тратах. Однако они продолжают работать (все так же неэффективно) и сорить государственными деньгами. Об этом – наша беседа с аналитиком Wall Street Invest Partners Данияром ДЖУМЕКЕНОВЫМ.

«Кызылординская «принцесса»: как Гульшара Абдыкаликова руководит регионом?» — Женщина – аким области. Звучит гордо, но в контексте нашей действительности – увы, бесперспективно. Уже практически год Гульшара АБДЫКАЛИКОВА руководит крупным южным регионом, однако до сих пор непонятно, почему акординские стратеги утвердили на роль «гендерного первопроходца» именно ее. А уж положительное влияние гендерной принадлежности нового акима на жизнь такой сложной во всех отношениях области, как Кызылординская, так и вовсе прослеживается с трудом.

QMONITOR . KZ . «Декоммунизация по-казахски: много пафоса и никакой конкретики» — В последнее время общественные деятели и журналисты национал-патриотической ориентации все чаще пытаются внушить нам мысль о необходимости декоммунизации. Мол, это едва ли не ключевое условие формирования демократического общества и расцвета экономики в Казахстане. Правда, в таких рассуждениях почти нет конкретики, зато очень много пафоса и мифов.

««Мертвая петля» олимпиады школьников от «Дарына»» — Наше издание регулярно освещает проблемы отечественной системы среднего образования. Как нам представляется, именно школа должна закладывать в юных граждан Казахстана не только знания, но и навыки, необходимые для выживания в конкурентной среде. Однако, судя по всему, с этим у нас не все обстоит гладко.

CARAVAN . KZ . ««Амбиции Эрдогана никто не приветствует»: как Турция пытается «втянуть» Казахстан в новую Османскую империю» — В связи с этим возникают вопросы: стоит ли ожидать от Турции расширения своего влияния на Казахстан и Центральную Азию, и как это скажется на политической ситуации в регионе? Корреспондент медиа-портала поговорил об этом с отечественным политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ — На сегодняшний день такие инфоповоды — это только личные амбиции самого президента Эрдогана. Страны Центральной Азии и соседние с Турцией государства к такому явлению относятся, мягко говоря, негативно. Особенно учитывая конфликты Турции с крупными международными игроками, стоит скорее ожидать изоляции государства, чем его развития.

«Как казахи в Байконыре становятся «новыми русскими»» — А проблемы байконырцев часто отличаются от наших с вами дел: их город с 80-тысячным населением существует в условиях аренды Российской Федерацией, и здесь многое не так, как в других казахстанских городах. Начать хотя бы с того, что для въезда в Байконыр и проживания там нужно разрешение администрации города, а всё жилье в этом населенном пункте муниципальное. Его получают, встав в очередь и пройдя через жилищную комиссию, которая решит, доверить тебе муниципальную квартиру или нет. Частного сектора нет в городе вовсе. Практически нет производства и промышленности.

TIME . KZ . «Не будьте наивными!» — Пандемия ковида породила новые виды интернет-мошенничества в Казахстане. МВД выявило несколько необычных схем надувательства, популярных сегодня у IT-злоумышленников.

«Проштрафилась за штрафы» — Обычный инспектор полиции, работавшая в центре оперативного наблюдения, удалила из базы более 100 (!) штрафов, выписанных ее родственникам и знакомым, а попалась на взятке в 30 тысяч тенге.

KAPITAL . KZ . «Три неочевидных факта об изъятии средств из ЕНПФ» — Изъятие семью процентами вкладчиков пенсионных излишков — то, что удалось накопить сверх порогов достаточности, усиливает экономическое неравенство в Казахстане. Разогретый льготными ипотечными программами рынок недвижимости благодаря изъятию пенсионных накоплений получил ещё один мощный фактор для роста цен на жилье. Можно поспорить с неидеальной методикой подсчёта, но Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам зафиксировало рост цен на первичную недвижимость за январь 2021 года на 3%, а на вторичную — сразу на 5%.

EXCLUSIVE . KZ . «Кому и зачем выгодна отмена земельного моратория?» — В 2021 году заканчивается введенный еще президентом НАЗАРБАЕВЫМ мораторий на продажу земли. Власть на перепутье: продлить или все же решить болезненный для казахов земельный вопрос? Ведь в свое время детонатором этого шага стали широкие акции протеста по всей стране, которые также были спровоцированы девальвацией и ухудшением социально-экономической жизни в стране. Сейчас кризис только усугубился, а земельный вопрос решать, так или иначе, надо.

FORBES . KZ . ««Рыбий пузырь» за 541 млрд: эксперты сомневаются в успехе программы рыбоводства» — В декабре 2020 правительство РК приняло программу развития рыбной отрасли до 2030 года. Для контроля за ее исполнением в январе 2021 в составе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов был создан Комитет рыбного хозяйства. Его возглавил Нариман ЖУНУСОВ.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Очередные ЧП с Qazaq Air: безопасность полетов лоукостером оценили эксперты» — За сутки сразу два аварийных инцидента произошли с самолетами Qazaq Air. У обоих воздушных судов лопнули шасси. Они выполняли разные рейсы. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Но авиаэксперты утверждают, что последствия могли быть гораздо более серьезными. Некоторые пользователи социальных сетей даже предлагают лишить перевозчика лицензии, учитывая, что с его самолетами регулярно возникают проблемы… В то же время, экономистов беспокоит гораздо более масштабный вопрос: выстоит ли в целом убыточный лоукостер?

TURANPRESS . KZ . «Тяжелая доля звезд Казнета» — Пресса добросовестно описывает каждый шаг персон, считающихся звездами соцсетей. Судя по публикациям, персонам живется нелегко, их повсюду сопровождают скандалы, а то и уголовные дела.

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