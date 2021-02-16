Мамин и Мишустин обсудили совместные действия по работе пунктов пропуска на границе

Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба правительства РК.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, космической сферах, развитие промышленной кооперации, взаимодействие в рамках ЕАЭС», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, особое внимание уделено совместным мерам по недопущению распространения COVID-19, а также вопросам реализации программы совместных действий по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.