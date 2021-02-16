Импортные пошлины на драгоценные камни для ювелирной промышленности обнулила ЕЭК

Новости 91 0

Алматы. 16 февраля. КазТАГ – Коллегия Евразийской экономической комиссии 16 февраля приняла решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды драгоценных и полудрагоценных камней сроком на два года, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Производство цветных драгоценных и полудрагоценных камней для изготовления ювелирных изделий в странах Евразийского экономического союза не удовлетворяет имеющийся спрос. В этой связи снижение ставок пошлин на сырье будет способствовать сокращению издержек в ювелирной отрасли и повышению конкурентоспособности готовых ювелирных изделий как на внутреннем, так и на внешнем рынке», – заявил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Как уточняется, речь идет о природных или искусственных изумрудах, сапфирах, рубинах, нефритах, александритах и тому подобных, используемых в ювелирной промышленности.

«Коллегия ЕЭК также выделила в ТН ВЭД ЕАЭС на уровне отдельного десятизначного кода природные алмазы массой менее 0,3 карата. Это позволит вести учет и анализ их ввоза на территорию ЕАЭС в целях возможности дальнейшего точечного изменения мер таможенно-тарифного регулирования внешней торговли товарами», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что решение Коллегии ЕЭК принято в рамках реализации мероприятий по продвижению ювелирной продукции государств-членов на рынки третьих стран, предусмотренных Распоряжением Евразийского межправительственного совета от 25 октября 2019 года № 17.

В Мьянме военные напомнили кто главный В Мьянме военные напомнили кто главный
6426

Вступление документа в силу синхронизировано с датой вступления в силу отдельных решений Совета Комиссии, учитывающих внесенные в ТН ВЭД ЕАЭС изменения.

 

Похожие материалы:

  1. Компании Казахстана и России вновь инициировали расследование ЕЭК по трубам из Украины
  2. ЕАЭС вводит антидемпинговую пошлину на сварные трубы и профили из Китая
  3. Странам ЕАЭС рекомендовали использовать риск-ориентированный подход при госконтроле
  4. МТИ: Потенциал роста экспорта Казахстана в страны свободной торговли с ЕАЭС – $2,2 млрд
  5. На огромные пробки в день форума ЕАЭС пожаловались водители в Алматы