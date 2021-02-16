Импортные пошлины на драгоценные камни для ювелирной промышленности обнулила ЕЭК

Алматы. 16 февраля. КазТАГ – Коллегия Евразийской экономической комиссии 16 февраля приняла решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды драгоценных и полудрагоценных камней сроком на два года, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Производство цветных драгоценных и полудрагоценных камней для изготовления ювелирных изделий в странах Евразийского экономического союза не удовлетворяет имеющийся спрос. В этой связи снижение ставок пошлин на сырье будет способствовать сокращению издержек в ювелирной отрасли и повышению конкурентоспособности готовых ювелирных изделий как на внутреннем, так и на внешнем рынке», – заявил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Как уточняется, речь идет о природных или искусственных изумрудах, сапфирах, рубинах, нефритах, александритах и тому подобных, используемых в ювелирной промышленности.

«Коллегия ЕЭК также выделила в ТН ВЭД ЕАЭС на уровне отдельного десятизначного кода природные алмазы массой менее 0,3 карата. Это позволит вести учет и анализ их ввоза на территорию ЕАЭС в целях возможности дальнейшего точечного изменения мер таможенно-тарифного регулирования внешней торговли товарами», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что решение Коллегии ЕЭК принято в рамках реализации мероприятий по продвижению ювелирной продукции государств-членов на рынки третьих стран, предусмотренных Распоряжением Евразийского межправительственного совета от 25 октября 2019 года № 17.

Вступление документа в силу синхронизировано с датой вступления в силу отдельных решений Совета Комиссии, учитывающих внесенные в ТН ВЭД ЕАЭС изменения.