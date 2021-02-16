Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Посольство США наблюдает за процессом ликвидации Tengri Bank, сообщает корреспондент агентства.

«Другой яркий пример — суд по делу о ликвидации Tengri Bank. Истец — агентство по регулированию и развитию финансового рынка, проще говоря, любительница глянцевых журналов и дорогих пиджачков Мадина Абылкасымова, ответчик — временная администрация банка, а если быть точнее, подчиненные Мадины Ерасыловны. Они с иском полностью согласны. Было бы удивительно, если бы вдруг получилось иначе. Сейчас спор рассматривает апелляционная инстанция, на прошлой неделе прошло первое заседание. Разумеется, в Whatsapp. Но изюминка процесса заключается в его участниках. Среди тех, кто наблюдает за разбирательством, есть генконсульство США в Казахстане. В Tengri Bank лежали деньги американского правительства, аккурат $15 млн», — написал журналист Михаил Козачков в Facebook.

Он отметил, что сотрудник дипмиссии подал заявку на участие в процессе.

«А ему говорят — у вас же на этом номере Whatsapp есть, мы вас подключим. И вот сидят 15 кредиторов банка, выступающих против его ликвидации, и следят через бесплатное приложение, как судьи пытаются решить, кто кому должен Т50 млрд. Причем кредиторы против закрытия банка, они настаивают на возврате лицензии, но кто их услышит через Whatsapp? Я прямо представляю как посол США в Казахстане докладывает в Белый дом: «У нас тут $15 млн пропали, но что делать, мы не поняли, у судьи в самый важный момент батарейка на смартфоне села. Высылайте «Томагавки». Но неужели нет никакой альтернативы ватсапному правосудию? Есть, конечно», — пишет журналист.

Он напомнил о том, что в Атырауском облсуде сейчас рассматривают дело экс-начальника ДГД Кайрата Жулмухамбетова, за взятку в $500, приговоренного к 10 годам лишения свободы.

«Помните, на прошлой неделе я писал про полковника КНБ, получившего шесть лет ограничения свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в размере $15 тыс.? Ну вот, а Жулмухамбетову дали 10 лет за 500 баксов. Страна равных возможностей. В апелляции теперь пытаются разобраться», — резюмирует Козачков.

Редакция МИА «КазТАГ» обратилась за комментарием в посольство США.

«В октябре 2018 года Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), ныне известная как Американская международная финансовая корпорация развития (DFC), выделила около $15 млн Tengri Bank в качестве финансирования для поддержки программы кредитования малого бизнеса в Казахстане. По этой причине правительство США продолжает наблюдать за процессом ликвидации Tengri Bank», — прокомментировал редакции МИА «КазТАГ» пресс-атташе посольства США в Нур-Султане Шон Бода.