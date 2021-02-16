Темп роста ВВП Казахстана составил в январе минус 4,5% – МНЭ

Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В январе темп роста казахстанского ВВП составил минус 4,5%, заявил министр м национальной экономики (МНЭ) РК Асет Иргалиев.

«В январе темп роста ВВП составил минус 4,5%», — сказал Иргалиев на заседании правительства РК, во вторник.

По его словам, реальный сектор, без учета горнодобычи, показал рост на уровне 3,6%, инвестиции в основной капитал, — 25,5%.

Отрасли реального сектора: строительство, электроснабжение, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, кроме горной добычи, выросли. Стабилизировался сектор услуг, отметил министр.

В обработке рост — 3%: в машиностроении на уровне 16%, химической промышленности – 13%, строительных материалов – 1%, производстве одежды — 9%, фармацевтике – 4%. В 11 регионах – рост, наибольший — в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях, Шымкенте, в 6 областях – снижение: в Западно-Казахстанской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской и Павлодарской.

Рост инвестиций отмечается в строительстве в 2,3 раза, обработке – в 2,2 раза, сельском хозяйстве – в 1,7 раза, транспорте – на 34%, информации и связи – на 25%, операциях с недвижимым имуществом – на 18%. Растут инвестиции в 13 регионах, лучше — в Туркестанской области и Шымкенте, снижаются — в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях.

Также, строительство выросло на 7% и растет во всех регионах, более всего — в Туркестанской и Кызылординской областях, Шымкенте. Рост ввода жилья в эксплуатацию составил в январе 9,4%. Введено 801 тыс. кв. м жилья. При этом, ввод жилья в эксплуатацию снизился в Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областях, отметил Иргалиев.