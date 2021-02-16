Спрос на лекарства и медизделия обеспечил рост фармпромышленности – Атамкулов

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Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Повышение спроса на лекарства и медицинские изделия обеспечило рост фармацевтической промышленности, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

«В фармацевтической промышленности объем производства вырос на 4%. В основном, рост произошел за счет повышения спроса у населения на лекарственные средства и медицинские изделия», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что повышение спроса на дезинфицирующие средства обеспечило рост производства в химической промышленности.

«Повышение спроса на дезинфицирующие средств и минеральные удобрения (бихромата натрия (+65%), аммиачной селитры (+5%), азотной кислоты (+6%), соляной кислоты (+34%), окиси хрома пигментной (+122%), сульфата хрома (+1%)) подстегнуло объем производства химической промышленности. Рост составил 12,8%», — уточнил министр.

 

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