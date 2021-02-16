Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Около 12 млн тонн нефти прокачает Казахстан на китайском направлении в 2021 году, заявил заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) Данияр Берлибаев.

«Я думаю, что в этом году эти же цифры останутся такими же — порядка 12 млн тонн на китайском направлении. Из них, из России — 10 млн тонн», — сказал Берлибаев на брифинге на тему «Реализация стратегических задач в системе организации экспортных поставок нефти из РК» во вторник.

По его словам, в китайском направлении идет нефть транзитом, из Российской Федерации.

В 2020 году в сторону Китая было проэкспортировано, по его данным, где-то 12 млн тонн, но нужно учесть, что в китайском направлении у нас есть мощность нефтепровода. Однако по ценовой ситуации более выгодное направление, это — рынок Черного моря.

«Мы провозим нефть, более 10 млн тонн из России в сторону Китая, транзитом, через весь Казахстан, что, соответственно, нашу экономику улучшает. И это — тоже перспективное стратегическое направление», — добавил Берлибаев.