Проект «Бозжыра» стал рассматриваться после открытия отеля Rixos в Актау – источник

Актау. 16 февраля. КазТАГ – Строительство отеля в урочище Бозжыра в Мангистауской области начали продвигать после открытия отеля Rixos в Актау, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Акимат (Мангистауской области – КазТАГ) выступает за этот проект (отеля в урочище Бозжыра – КазТАГ) лишь потому, что поступило соответствующее указание сверху. Общественное мнение вводят в заблуждение. Турецкая компания, которая строила Rixos в Актау, завезла туда ресурсы, теперь назад тащить это невыгодно, и они нашли крупный проект, который продвигают через правительство», — сказал источник корреспонденту агентства в Актау.

По его данным, турецкая сторона планирует реализовать проект на заемные госсредства.

«Есть информация, что проект, который они представили, стоит более Т37 млрд, по моей информации все эти деньги будут получены из БРК (Банк развития Казахстана, госбанк – КазТАГ), фактически «инвестор» заходит со своей рабочей силой и строительной техникой, и лишь небольшими инвестициями. По размеру площади, которую отдают им в аренду, по «удалению» в 3-4 км от самого «клыка» Бозжыры тоже много вопросов у экологов, у местных жителей. Местные жители не против того, чтобы туризм развивался и построили дороги, но они хотят, чтобы все было прагматично и наконец местные власти ответили уже на все их вопросы», — добавил собеседник.

По его словам, инициаторы проекта манипулируют общественным мнением.

«В пятницу Габидула Абдрахимов – бывший советник премьера, ныне вице-министр (культуры и спорта – КазТАГ) у себя на странице в Instagram дает пост о том, что «надо поддержать» и следом в СМИ появляется старое обращение интеллигенции области. Выдают новость, что «они поддержали» проект. «Письмо интеллигенции», было опубликовано ими еще в прошлом году, когда президент Токаев поручил всесторонне изучить проект. Местная интеллигенция: журналисты и писатели, тогда отметили, что не против туризма, но не в том виде как изначально было задумано – до 4 км от Бозжыры построить», — сказал собеседник агентства.

Большое число вопросов, по его словам, возникает из-за недосказанности.

«Очень много информации скрывается. По открытому проекту, который показывали 5 февраля, ни инвесторы, ни те, кто пришли ознакамливать, не смогли защитить. Не смогли ответить на вопросы экологов и жителей, и люди просто потеряли доверие к местной власти – они просто не знают, кому верить», — заключил источник.

Редакция МИА КазТАГ обратилась в министерство экологии, геологии и природных ресурсов с просьбой прокомментировать, подтвердить или опровергнуть информацию о том, что строительство отеля в урочище Бозжыра в Мангистауской области продвигают лишь для того, чтобы не возвращать в Турцию технику и специалистов при строительстве отеля Rixos в Актау. В МЭГПР ответили, что по данному вопросу необходимо обратиться в акимат Мангистауской области. КазТАГ направил соответствующий запрос на электронный адрес облакимата.

Напомним, 7 ноября 2020 года стало известно, что у горы Бозжыра появилась специальная техника. Гора, расположенная в 300 км от Актау, входит в число сакральных объектов Казахстана по программе «Рухани жаңғыру». Появление спецтехники вызвало возмущение среди казахстанцев. Позже в пресс-службе акима Мангистауской области заявили, что проект «Бозжыра сафари отель» в Мангистауской области вынесут на общественные слушания лишь после готовности, а на видео, которое распространяется в сети, согласно утверждению облакимата, «идет временная установка шатра, мобильного туалета и передвижного генератора в связи с выездом команды инвестора на предполагаемое место будущего объекта, сроком на два дня».

При этом, пресс-служба акимата использует формулировки, из которых можно сделать вывод, что строительство отеля – вопрос решенный.

«Объект будет полностью соответствовать требованиям «зеленых» технологий, будет максимально вписываться в окружающий ландшафт, здания будут одноэтажными, внешний облик не будет диссонировать с местными пейзажами», — заявили в пресс-службе акима Мангистауской области.

8 ноября в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана заявили, что проект отеля должен пройти экологическую экспертизу. Кроме того, выяснилось, что под отель готовятся выделить 80 га.

17 ноября общественники Мангистауской области обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву и акиму региона Серикбаю Трумову из-за планов построить «Бозжыра сафари отель» на плато Устюрт. В тот же день пресс-секретарь Акорды Берик Уали сообщил, что «с учетом негативного общественного мнения в отношении плана строительства гостиницы в местности Бозжыра, которая является уникальным природным заповедником в Мангистауской области, президент поручил правительству пересмотреть данный проект».

18 ноября пресс-секретарь Акорды Берик Уали заявил, что поручение президента Касым-Жомарта Токаева по урочищу Бозжыра на плато Устюрт в Мангистауской области не означает отмены проекта отеля.

1 февраля 2021 года стало известно, что строительство туристического объекта начато в 4 км от скал в урочище Босжыра.

6 февраля в своем отзыве к разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) документа «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» эксперты Казахстанской ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) отметили недостатки проекта, а 7 февраля был представлен эскиз гостиничного комплекса.

В середине февраля в Париже прошла акция в защиту урочища Босжира. Живущие во Франции соотечественники и их единомышленники присоединились к движению против строительства на территории казахстанского заповедника.