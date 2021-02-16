Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – 24 медали завоевали акмолинские биатлонисты на чемпионате Казахстана, сообщает пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

«Восемь золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых наград в активе у акмолинцев. По итогам соревнований команда заняла первое место», — рассказала Большина во вторник.

Как уточняется, в Талгаре Алматинской области завершился Молодежный чемпионат Республики Казахстан по биатлону.

«В дисциплине «Спринт» среди юниоров серебряным призером стал Александр Бирюков, замкнул тройку лидеров Владимир Еремин. Среди старших юношей чемпионом стал Руслан Амурлаев, «серебро» у Вадима Куралес. Среди старших девушек золотую медаль завоевала Арина Крюкова, третье место заняла Арина Куприянова», — пишет пресс-секретарь.

Отмечается, что в соревнованиях «Пурсит» среди старших юношей не было равных Вадиму Куралес, на втором месте расположился Руслан Амурлаев, бронзовым призером стал Данил Червенко. Среди юниорок «серебро» у Полины Егоровой. Среди старших девушек второе место заняла Арина Крюкова и на третьем месте Арина Куприянова. В индивидуальной гонке среди старших юношей золотую медаль завоевал Руслан Амурлаев, вторым финишировал Данил Червенко. Среди юниорок лучшей стала Инга Мартенс, бронзовую награду завоевала Егорова Полина. Среди девушек «золото» у Арины Крюковой, «серебро» у Арины Куприяновой.

«В эстафете среди юниоров второе место заняли Дмитрий Мельник, Данил Черняев, Александр Бирюков и Антон Башкиров. Среди старших юношей чемпионами стали Данил Червенко, Руслан Амурлаев и Вадим Куралес. Бронзовую медаль завоевали Антон Гуров, Александр Юдин и Владислав Малыков. Среди юниорок замкнули тройку лидеров Полина Егорова, Дарья Синяковская, Анна Викулова и Инга Мартенс. Среди старших девушек не было равных Арине Куприяновой, Алине Бадриденовой и Арине Крюковой. На третьем месте расположились Мария Сухопарова, Виктория Ширяева и Алина Шелист», — отметила Большина.

Сообщается, что к соревнованиям спортсменов подготовили старший тренер молодежной сборной Акмолинской области Юрий Викулов, старший тренер Акмолинской области Геннадий Макаров, Сергей Райков, Владимир Затула, Василий Коломиец и Сергей Морозов.