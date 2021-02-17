50 фешенебельных вилл положительно скажутся на экологии Бозжиры, уверены сторонники проекта

Алматы. 17 февраля. КазТАГ – Мадина Алихманова. 50 фешенебельных вилл, парковка, грейдерная дорога и вертолетная площадка положительно скажутся на экологии урочища Бозжира, уверены сторонники проекта.

«Комплекс предлагается разместить на естественной возвышенности за пределами Жабайушканского заказника в 3-4 км от легендарных холмов. От существующей дороги предусматривается устройство нового проезда. (…) Со стороны подъезда комплекса располагается открытая парковка, вертолетные площадки, а также здание входного павильона, в котором будет осуществляться предоставление информации о предлагаемых услугах, а также встреча гостей (…) Предусматривается устройство 50 вилл с одной или двумя спальнями. Каждая вилла будет иметь частично огороженную террасу с перголой и бассейном», — заявил разработчик рабочего проекта «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» – главный архитектор Т.Бахтиаров на общественных слушаниях по оценке воздействия проекта гостиничного комплекса на экологию урочища Бозжыра.

По его словам по периметру комплекса будут также располагаться комплекс многофункциональных помещений, предназначенных для проведения образовательных, научных и корпоративных мероприятий, спа-центр и рестораны.

В свою очередь разработчик проекта «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» к рабочему проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» Е. Иванов сообщил, что источниками физического воздействия станут шум, вибрация, электромагнитное излучение, освещение.

«Воздействие физических факторов ожидается при строительстве от работы техники, оборудования, освещения территории. Воздействие физических факторов при эксплуатации ожидается от работы котельной, дизгенератора, освещения территории, вертолетной площадки», — сказал он.

По утверждению Иванова, для снижения физического воздействия будет достаточно высадить зеленые насаждения по периметру участка техпомещений и по всей территории комплекса и визит-центра.

Как отметила председатель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова, в проекте ОВОС имеется множество упущений.

«Там не указан объем воды на период эксплуатации, то есть, в данном проекте предусматривается строительство бассейна, это не маленький объем воды, также не указывается, куда будет сбрасываться очищенная вода после КОС (канализационно-очистных сооружений – КазТАГ). Вы не проводите расчеты шумового загрязнения во время строительства. Также по вибрации, по проекту у вас предусматривается вертолетная площадка, не предусмотрен расчет вибрации от вертолетной площадки и какое шумовое загрязнение будет. Не указаны риски по запаху, от КОС будут проблемы с запахом. Также в проекте ОВОС не указывается воздействие от коммуникаций, это электроснабжение, водоснабжение, автодороги. Строительство автодорог вообще не указывается. Следующее, 125 человек будут одновременно находиться во время эксплуатации, и вы не проводите расчет рекреационной нагрузки. Сможет ли выдержать эта территория нахождения одновременно 125 человек?» — отметила она.

Участник общественных слушаний – житель Актау Мухтар Умбетов считает, что после строительства комплекса посещать Бозжиру простые люди уже не смогут.

«Вы строите виллы, бассейны, вертолетные площадки для богатых людей, тем самым ограничиваете доступ простых людей к данным локациям. Простым людям доступа к этим природным достопримечательностям не будет. Так как вы являетесь застройщиком «Риксоса», мы знаем, что там цены высокие, в связи с чем простые люди не могут туда попасть. Я как гражданин, я за туризм», — сказал Умбетов.

В ответ руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Дуйсен Кусбеков заявил, что необходимо искоренить дикий туризм.

«Мы подняли вопрос до уровня акима и приняли решение ограничить дикий туризм и организовать единую дорогу. Как минимум нам надо сделать одну грейдерную дорогу, которая облегчит контроль посещаемости. Из-за массового дикого туризма остается много бытового мусора и нам приходится нанимать автобус, возить волонтеров и убирать этот мусор и приводить в порядок территорию. Надо искоренить дикий туризм и обеспечить организованный туризм», — утверждает он.

Любительница экотуризма Акмарал Мажитова выразила обеспокоенность тем, как скажется строительство комплекса на экосистеме Бозжиры.

«Я одна из тех «диких туристов», которая прожила там 10 дней в палатке, и поехала туда на велосипеде. Своими постами я привлекаю всех, что у нас дикая природа. Не надо строить гостиницу в 4 км и портить панораму. Вы располагаетесь от клыков 4 км от кораблика 2,5 км, будет нарушена эстетика и система, Я согласна, что там трудные условия, что там трудно найти воду, но я запаслась заранее. Когда я там ночевала, я видела там вот архаров, которые там паслись, всю дикую природу. Если в 4 км построить гостиницу, то дикая природа просто исчезнет. Да на картинах все хорошо, но к сожалению, в реале этого не будет», — сказала она.

Однако по утверждению члена общественного совета Орынбасара Токжанова, комплекс с виллами и вертолетными площадками привлечет не только туристов, но якобы и архаров.

«Что же касается животных, всем прекрасно известно, что близ мечети Бекет-ата имеются архары, которые не пугаются людей, а наоборот подходят к ним покормиться и попить воду. Если организуют водопой рядом с комплексом, конечно эти животные наоборот будут приходить как в Бекет-ата», — утверждает «общественник».

Более того, он предложил построить подобные комплексы рядом со всеми особо охраняемыми природными зонами.

«В Мангистауской области на сегодняшний день имеются 12 особо охраняемых природных зон, общей площадью 2,8 млн га, из них пять Республиканского значения, семь местного значения. Имеются 124 уникальных природных объектов, на республиканском уровне зарегистрировано 25. Историко-культурные памятники 80 тыс., из них Республиканского значения 20, местного значения 570 штук. В Мангистау кроме Бозжыры имеются много других природных локаций. Каждый из них надо сохранить и построить рядом комплексы, в которых по сопровождению гидов туристы будут посещать тот или иной объект», — заявил Токжанов.

Отметим, что утверждения сторонников строительства отеля полностью противоречат мнению широкой общественности и экологов, а резонанс вокруг проекта продолжает набирать обороты. Так, в середине февраля в Париже прошла акция в защиту урочища Бозжира. Живущие во Франции соотечественники и их единомышленники присоединились к движению против строительства на территории казахстанского заповедника.