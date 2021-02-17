Петропавловск. 17 февраля. КазТАГ — Рекордное сближение Луны и Марса смогут наблюдать казахстанцы в ночь на пятницу, передает КазТАГ.

«Сближение произойдет 18 февраля, когда быстро движущаяся по небу Луна за сутки до фазы первой четверти приблизится к Марсу на расстояние примерно 3.5 градуса — (это половина ладони взрослого человека на расстоянии вытянутой руки). Луну опознать на небе может каждый, а Марс будет сиять чуть выше нее как довольно яркое красноватое светило», — рассказал профессор Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева Андрей Солодовник в среду.

По его словам, сближение станет видимым, как только стемнеет небо, то есть примерно в 19.30. Светила расположатся высоко в южной части неба и будут оставаться рядом до самого их захода после полуночи.

«Лучше всего полюбоваться явлением после 20.30. Соединение произойдет на самом роскошном фоне зимнего звездного неба, а он в полноте раскроется при наступлении настоящей темноты ночи. Левее Луны и Марса расположится Орион с его знаменитой туманностью. В его окружении светит россыпь ярких звезд Тельца, Близнецов, Возничего, Малого Пса. Прекрасные Плеяды венчают всю группу. А ниже и левее этих светил величественно воссияет древний Сириус, гораздо более яркий, чем Марс и любая из звезд)», — проинформировал ученый.

Кроме того, он сообщил, что примерно в тот же день, когда Луна и Марс рекордно приблизятся друг к другу, наступит астрономическая весна.

«Астрономическую весну определяет не дата, а долгота светового дня и сумма лучистой энергии, приходящей от Солнца», — пояснил Солодовник.