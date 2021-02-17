800 квот на ЭКО выделено в Алматы на 2021 год

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Алматы. 17 февраля. КазТАГ — 800 квот на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) выделено в Алматы на 2021 год, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Для Алматы выделили 800 квот в текущем году. За это отвечает Управление общественного здоровья города. В следующем году со стороны Министерства здравоохранения планируется выделить 300-350 квот. Средства на квоты поступают из республиканского бюджета. Они будут переданы через специальную комиссию», — сказал Сагинтаев в ходе отчетной встречи с населением в среду.

По информации горакимата, в 2020 году было выделено 130 квот, в очереди на ЭКО стоят 700 женщин.

 

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