Казахстанский профессор назвала основные возможные осложнения после COVID-19

Алматы. 17 февраля. КазТАГ – Профессор кафедры внутренних болезней НИИ кардиологии и внутренних болезней Сауле Касенова назвала основные возможные осложнения после COVID-19, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с КВИ в Казахстане.

«У 20% перенесших коронавирусную инфекцию длительное время сохраняются симптомы. Клинические проявления болезни сохраняются до трех месяцев, у тяжело переболевших – до двух лет», — рассказала Касенова в среду.

Она уточнила, что среди самых распространенных осложнений или признаков перенесенного коронавируса являются: устойчивый кашель, одышка, слабость, головная боль, головокружение.

«У кого-то появляются боли в сердце, у кого-то – боли в груди. Есть люди, которые отмечают нарушение сна, нарушения со стороны сознания, снижение памяти. К сожалению, перенесенный COVID-19 дает такие остаточные явления, надо о них знать, и есть разные способы реабилитации и восстановления после перенесенной инфекции. Все постковидные осложнения поддаются лечению», — отметила профессор.