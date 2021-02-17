Более 2,4 тыс. слитков золота купили в январе казахстанцы

Нур-Султан. 17 февраля. КазТАГ– В январе казахстанцы купили более 2,4 тыс. слитков золота, заявляет Национальный банк Казахстана.

«2414 мерных слитков общим весом 111,5 кг приобрели казахстанцы у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов по итогам января 2021 года», – говорится в сообщении, распространенном в среду.

Чаще всего, по данным Нацбанка, граждане, с момента запуска программы по продаже слитков населению, покупают слиток весом 10 г., его доля от общего объема продаж составляет 26% – 11 654 штук. На 2 месте — 100-граммовые слитки, 10 572 штуки (23%). Далее следуют 20-граммовые – 10 123 штуки (22%), 5-граммовые – 7 177 штук (16%), 50-граммовые – 5 467 штук (12%).

Также, больше всего слитков покупали в январе в Алматы, Нур-Султане и Атырау.