Аким Алматы пообещал вернуть на место чугунную ограду парка Панфиловцев

Алматы. 17 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев пообещал вернуть на место чугунную ограду парка имени 28 гвардейцев-Панфиловцев.

«Очень хорошие добротные исторические заборы. Но каждый год красили, красили, там царапина, что-то такое…Теряем товарный вид, скажем так. Оказалось, что у нас еще сохранились те предприятия, которые в свое время изготавливали, они могут переделать. И сейчас мы хотели опять покрасить, а потом получилось, что там не то получается. И тогда специалисты пришли и сказали: «Давайте мы снимем, у нас на заводе очистим полностью, как новые сделаем, покрасим и обратно на место повесим». То есть, никто не выбрасывает, а наоборот, мы занимаемся реставрацией», — сказал Сагинтаев в ходе отчетной встречи с населением в среду.

Он отметил, что «будет лучше — как в первоначальном виде смотреться будет буквально как мы завершим работу».