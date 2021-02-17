Алматы. 17 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Вопрос с невыплатой заработной платы сотрудникам ДЧС Алматы изучает комиссия горакимата, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«Касательно наших спасателей, мы не знали, что такая ситуация там сложилась, потому что деньгами они обеспечены полностью. Весь годовой бюджет они имели, в том числе, естественно, на заработную плату. Но как оказалось – сегодня комиссия разбирается – нерадивое руководство деньги, которые должны были идти на заработную плату, потратили на другие цели. Зарплата – она священна. Для зарплаты деньги были выделены 100%. Ну и на другие цели тоже есть деньги. Но если есть деньги, то должны выходить с дополнительным запросом, чтобы увеличили финансирование. Но зарплату никогда не должны трогать. И вот получилось, что в какой-то момент у них на счету денег не оказалось (…) Когда комиссия завершит работу, мы организационные меры будем принимать», — сказал Сагинтаев в ходе отчетной встречи с населением в среду.

При этом он отметил, что в настоящее время сотрудникам ДЧС Алматы выплачена заработная плата за декабрь и за январь.