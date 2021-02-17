В ущелье Аюсай будут высажены деревья взамен вырубленных – Сагинтаев

Алматы. 17 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В ущелье Аюсай будут высажены деревья взамен вырубленных, заверил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«Я не могу сказать, что там 5 тыс. деревьев, но однозначно, для того, чтобы построить плотину, там очистка должна произойти. Но мы сами заинтересованы в том, чтобы те насаждения зеленые, которые были очищены, они должны восстанавливаться. Мы вместе в рамках данного проекта и Нацпарк, и город, и подрядчик будем работать над тем, чтобы в округе также было зелено», — заверил Сагинтаев в ходе отчетной встречи с населением в среду.

При этом он отметил, что плотина в этом ущелье необходима для защиты города.

«Плотину надо строить, надо город защищать. Мы долго добивались и вот как раз на этот год мы выделили финансирование, и мы начинаем строительство плотины. Не дай бог, если там прорвет, там по пути нету там плотины, которая бы защитила город и жителей, которые там проживают, поэтому сравнивать жизни людей и все остальное, ставить на весы, что первично, немного будет некорректно», — добавил аким.

Напомним, 30 сентября ДЧС Алматы сообщил о том, что в целях обеспечения безопасности населения и инфраструктуры города акиматом города Алматы за счет местного бюджета была разработана проектно-сметная документация (ПСД) на строительство двух селезадерживающих плотин в ущельях Аюсай и Аксай. Отмечалось, что проекты строительства были переданы в ГУ «Казселезащита» МЧС РК для осуществления строительно-монтажных работ. ДЧС уточняло, что строительство плотин запланировано на 2021-2023 годы.

2 октября 2020 года стало известно, что Т23 млрд намерены потратить на селезадерживающие плотины в двух горных ущельях Алматы.