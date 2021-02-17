Чтобы повысить зарплату работникам «Алматы Су» нужно повышать тарифы на воду – Сагинтаев

Алматы. 17 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Чтобы повысить зарплату работникам «Алматы Су» нужно повышать тарифы на воду, сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«Касательно «Алматы Су». Насколько я знаю, там более Т100тыс. заработная плата, но есть отдельные категории людей, которые меньше Т100 тыс. получают. Здесь мы должны понимать, когда мы говорим о заработной плате таких предприятий как Алматы Су, Алматинские тепловые сети, электричество, то есть где естественная монополия. У них заработная плата формируется исходя из установленного тарифа. Есть хороший тариф – есть деньги, нет хорошего тарифа – нет денег. Он может поднять на более высокий уровень заработную плату, но в рамках своих денег. Тогда падает финансирование ремонтных и других работ. Если мы хотим поднять, то мы должны тариф понимать», — сказал Сагинтаев в ходе отчетной встречи с населением в среду.

При этом он отметил, что население может быть недовольно повышением тарифа.

«Если мы посмотрим на тариф «Алматы Су», на воду в Алматы, в целом по стране какая ситуация, то мы снизу третье или четвертое место занимаем. У нас небольшой тариф по сравнению с другими регионами. Пойдем ли мы на повешение тарифа – другой вопрос. Население скажет: «Почему большой тариф?» Здесь надо искать баланс», — отметил аким.