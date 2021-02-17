Алматы. 17 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Создавать зеленые зоны вместо точечной застройки поручил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«Вот вы сейчас видите, то там, то здесь что-нибудь начинают строить, увидят небольшой участок земли свободный и сразу приходят: «Хочу там что-то построить». Акимам районов даны поручения – если такие участки есть, лучше сажайте деревья, чтобы не подходили. Сделайте там хорошее место, дерево посадите, скамейки поставьте для жителей района. Если даже там будет одна сотка, две сотки, ничего страшного. Зато зеленая зона появится», — сказал Сагинтаев в ходе отчетной встречи с населением в среду.

При этом он подчеркнул, что создание подобных зон является приоритетом.

«Все силы сейчас брошены на то, чтобы в городе было все больше мест общественного пространства. Это приоритет. И дано поручение всем акимам», — добавил он.