Алматы. 17 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Электричку из Талгара в Алматы пустят через «свободную» территорию, сообщил аким Алматы Бахытжан Сагинтаев.

«Мы вышли с предложением, чтобы как в Москве электрички бегали в пригород. Мы сейчас прорабатываем вопрос по Талгару, чтобы запустить электричку. Мы сначала думали сделать это вместе с АО «Казахстан Темир жолы», но у нас появился частный инвестор. Прорабатываем вопрос. Частный инвестор очень сильно заинтересован, чтобы с Талгара до Халык Арены по свободной части бегала там электричка», — сказал Сагинтаев в ходе отчетной встречи с населением.

Кроме того, он напомнил о планах расширить Талгарскую трассу.

«Чтобы заторов не было, мы сейчас с министерством индустрии начали прорабатывать вопрос о расширении дорог. Если, допустим, по Талгарской трассе у нас двухполоска, мы сейчас обсуждаем, чтобы четырехполоску сделать. Плюс по Каскеленскому направлению по верхней трассе тоже расширить, потому что там не все по нижней части ездят, многие по верхней ездят через Каменку. Там тоже мы рассматриваем вопрос о расширении», — сказал он.

Ранее сообщалось, что электричку Алматы-Талгар намерены запустить за счет частного инвестора.

По мнению Сагинтаева, «это сняло бы проблему по пробкам, которые сегодня утром и вечером имеются со стороны талгарского направления».