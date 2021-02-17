Электричку из Талгара в Алматы пустят через «свободную» территорию

Новости 98 0

Алматы. 17 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Электричку из Талгара в Алматы пустят через «свободную» территорию, сообщил аким Алматы Бахытжан Сагинтаев.

«Мы вышли с предложением, чтобы как в Москве электрички бегали в пригород. Мы сейчас прорабатываем вопрос по Талгару, чтобы запустить электричку. Мы сначала думали сделать это вместе с АО «Казахстан Темир жолы», но у нас появился частный инвестор. Прорабатываем вопрос. Частный инвестор очень сильно заинтересован, чтобы с Талгара до Халык Арены по свободной части бегала там электричка», — сказал Сагинтаев в ходе отчетной встречи с населением.

Кроме того, он напомнил о планах расширить Талгарскую трассу.

«Чтобы заторов не было, мы сейчас с министерством индустрии начали прорабатывать вопрос о расширении дорог. Если, допустим, по Талгарской трассе у нас двухполоска, мы сейчас обсуждаем, чтобы четырехполоску сделать. Плюс по Каскеленскому направлению по верхней трассе тоже расширить, потому что там не все по нижней части ездят, многие по верхней ездят через Каменку. Там тоже мы рассматриваем вопрос о расширении», — сказал он.

Ранее сообщалось, что электричку Алматы-Талгар намерены запустить за счет частного инвестора.

По мнению Сагинтаева, «это сняло бы проблему по пробкам, которые сегодня утром и вечером имеются со стороны талгарского направления».

Человекоцентричная реформоподобность Человекоцентричная реформоподобность
3589

 

Похожие материалы:

  1. Почти Т2 млрд готовятся потратить в 2021 году власти Алматы на госинформполитику через ТВ
  2. Алматы вошел в красную зону на один шаг и скоро выйдет из нее, полагает Бекшин
  3. К сожалению, у части наших граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть – Бекшин
  4. Автозавод в Алматы производит 20 автомобилей Hyundai Accent в смену
  5. Снег ожидается в понедельник в Нур-Султане, в Алматы и Шымкенте без осадков