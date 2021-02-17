«Еще подождать» завершения строительства развязки на Алтын Орде попросил Сагинтаев

Нур-Султан. 17 февраля. КазТАГ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев попросил горожан «еще подождать» завершения строительства развязки возле рынка «Алтын Орда», сообщает корреспондент агентства.

«Надо сказать, что развязка на Алтын Орде надоела нам всем. Постоянно слышу об этом. (…) Недавно приезжал премьер-министр, и при нем мы вновь поднимали этот вопрос. Мы сказали, что если завершится развязка, то пробок там будет поменьше и недовольство граждан будет поменьше. Но министр обещал, что к концу этого года закончат строительство. Поэтому, мы столько ждали, давайте еще чуть-чуть подождем, проявим терпение. Я тоже за то, чтобы все это побыстрее завершилось», — заявил Сагинтаев на отчетной встрече с населением в среду.

Он отметил, что Алтын Орда относится к Алматинской области, а не к городу. А сам процесс строительства зависит от министерства индустрии и инфраструктурного развития. МИИР отвечает за подрядчика и выделенные средства, которые, по его словам, еще не освоены.

Также Сагинтаев сослался на слова министра, пообещавшего завершить проект в конце года.

Напомним, 10-типолосную развязку возле рынка «Алтын Орда» начали строить в 2017 году. На строительство было выделено Т10,8 млрд. Однако работы регулярно откладывали, из-за чего сроки по завершению часто сдвигались.

В последний раз в МИИР РК пообещали, что развязка будет готова в конце 2020 года.