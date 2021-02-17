Нур-Султан. 17 февраля. КазТАГ – Метель и значительное похолодание ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«18-19 февраля Южно-Каспийский циклон будет определять погоду Казахстана. Пройдут осадки в виде дождя и снега, в северной половине страны ожидается снег с метелью. С 19 февраля на большей части страны с вторжением антициклона ожидается значительное понижение температуры воздуха», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 18-20 февраля.

В северной половине республики в ночные часы до -15-33, в южной до 0,+, местами -10-1.

«В отдельных районах по республике будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра», — добавили синоптики.