Экс-глава Tengri Bank задержан агентством по финансовому мониторингу

Нур-Султан. 17 февраля. КазТАГ – Бывший председатель правления АО «Tengri Bank» Ержан Шайкенов задержан агентством по финансовому мониторингу (АФМ), передает корреспондент агентства.

«Да, действительно 16 февраля текущего года сотрудниками АФМ в порядке статьи 128 УПК РК задержан бывший председатель (правления – КазТАГ) АО «Тенгри Банк» Шайкенов Е.Б. Иная информация в интересах следствия не разглашается», — подтвердили редакции КазТАГ в среду в агентстве по финмониторингу.

Согласно информации, рассылаемой в социальных сетях, Шайкенов может быть причастен к хищению денежных средств вкладчиков на сумму более Т5 млрд посредством выдачи заведомо безвозвратных займов подставным лицам.

Напомним, 18 сентября 2020 года АРРФР приняло решение о лишении АО «Tengri Bank» лицензии на проведение всех банковских операций. АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) тогда заверил, что вкладчикам банка выплатят гарантийное возмещение.

10 ноября были задержаны по делу о хищении более Т8 млрд бывший заместитель председателя правления АО «TengriBank» Бахтияр Ильясов и экс-заместитель директора Алматинского филиала АО «TengriBank» Асет Жадыков. Также сообщалось, что еще одного топ-менеджера банка подозревают в хищении свыше Т5,4 млрд.

4 февраля 2021 года КазТАГ сообщал, что бывший топ-менеджер Tengri Bank и глава одной из подконтрольных ему фирм объявлены в международный розыск, а 16 февраля в посольстве США в Казахстане редакции сообщили, что американское правительство наблюдает за процессом ликвидации Tengri Bank.