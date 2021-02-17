В январе-декабре навсегда покинувших Казахстан оказалось на 17 тыс. больше, чем приезжих

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Нур-Султан. 17 февраля. КазТАГ – Численность населения Казахстана на 1 января 2021 года составила 18,88 млн человек, сообщает бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР).

«Численность населения страны на 1 января 2021 года составила 18 877,1 тыс. человек, в том числе городского – 11 149,7 тыс. (59,1%), сельского –7727,4 тыс. (40,9%) человек. По сравнению с 1 января 2020 года численность населения увеличилась на 245 тыс. человек или 1,3%», — говорится в документе.

За январь-декабрь сальдо миграции населения отрицательное (-17663 человека): прибыло в Казахстан 856 618 человек, выбыло – 874 281 человек.

 

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