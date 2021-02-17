Нур-Султан. 17 февраля. КазТАГ – Осадки ожидаются в среду на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, на юго-западе сильные. Лишь на юге, юго-востоке и востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере и западе с низовой метелью», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 метров в секунду. Температура днем -9-11, ночью -13-15.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +11+13, ночью 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +19+21, ночью -4-6.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, местами туман, ветер 15-20, в Жарминском районе 23 метров в секунду. Днем -5-10, ночью -15-20.

В Актюбинской области снег, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -10-15, ночью -15-20.

В Атырауской области днем дождь и снег, метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -8-13.

В Жамбылской области без осадков, туман. Днем +13+18, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области днем без осадков, ночью снег, туман. Днем -15-20, ночью -21-26.

В Туркестанской области без осадков, туман. Днем +17+22, ночью +3+8.

В Кызылординской области днем дождь со снегом, ночью без осадков, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области днем снег, ночью небольшой снег, туман. Днем -13-18, ночью -20-25.

В Костанайской области днем снег, ночью без осадков низовая метель, гололед, туман. Днем -15-20, ночью -22-27.

В Карагандинской области дождь и снег, гололед, туман. Днем -2+3 (на юге +6), ночью -1-6 (на юге -10).

В Алматинской области без осадков, туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 метра в секунду. Днем +9+14, ночью -2+3.

В Мангистауской области дождь со снегом, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -4+1.

В Павлодарской области снег, туман, гололед. Днем -7-12, ночью -7-12.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидается ослабление ледовых явлений, возможны подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.