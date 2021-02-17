Война Миров. Космическая программа Турции

Анкара намерена войти в круг главных государств планеты

Презентация Реджепом Эрдоганом амбициозной космической программы вызвала мощнейший резонанс среди участников космической отрасли. Президент Турции продемонстрировал ясное понимание минимального набора атрибутов великой державы, где космическая составляющая является обязательным элементом. Без нее места в первом ряду современной геополитики просто не занять.

Всего пятилетку назад мало кто воспринимал Турцию в качестве перспективной космических державы. Но пока Илон Маск брал рубеж за рубежом, а Дмитрий Рогозин двигался от провала к провалу, в Анкаре твердо осознали насущную необходимость космоса. В прошлом году довольно представительная делегация из Турции интересовалась возможностями совместной работы на Байконуре, но дальше глубокого зондажа дело не пошло. Скорее всего, из-за неизбежной повышенной зависимости от России в столь деликатной сфере.

Илон Маск и Реджеп Эрдоган (www.aa.com.tr)

Вот как прокомментировал обращение президента Эрдогана к космосу Нурлан Аселкан, главный редактор журнала «Космические исследования и технологии»: «Турецкое руководство четко усвоило тот факт, что космические средства сегодня – это не только политический престиж, не просто абстрактное покорение космоса, это абсолютно необходимый инструментарий для проведения независимой политики страны. Для экономики. Для обороноспособности. Своя защищенная связь. Карабахский конфликт продемонстрировал необходимость гарантированной связи на поле боя для операций беспилотников. Наиболее защищенную связь обеспечивают собственные спутники. Собственные навигационные возможности в критически важных регионах планеты, в той же Ливии, Сирии и восточном Средиземноморье. Оперативные снимки, радиоперехваты, вскрытие враждебных укреплений и боевых частей. Все это дают лишь космические технологии».

Современный мир таков, что вступать с кем бы то ни было в войну без мощной космической составляющей равносильно вступлению во Вторую мировую войну без авиации и радиолокации. Но существуют и чисто гражданские соображения. Вся современная экономическая деятельность протекает в трех взаимопроникающих средах: коммуникационной, навигационной и визуальной. Для простоты это можно назвать спутниковые услуги. И используешь их либо свои, либо чужие (покупные). Если их нет в твоем арсенале, значит нет и тебя на реальной карте мира. А Реджеп Эрдоган очень амбициозный политический деятель.

В 2021 году Турция намерена запустить свой спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Значение таких космических аппаратов в современном мире трудно переоценить. Например, командир танковой бригады передает в штаб о выводе своего подразделения с места постоянной дислокации, а спутник ДЗЗ в режиме реального времени показывает где все эти машины и сколько из них не завелось. С помощью такого аппарата легко заглядывать к своим соседям через государственную границу и считать количество нефти в хранилищах НПЗ, трафик по железной дорогое, сток рек и еще много чего.

В третьем тысячелетии рынок космических услуг кардинально отличается от самого себя образца XX века. Все указывает на то, что помимо собственных разработок Анкара пойдет по пути приобретения «под ключ» необходимых транспортных систем – носителей и стартовой инфраструктуры. Недавно президент Эрдоган провел прямые переговоры с Илоном Маском (сам по себе факт беспрецедентный). Все это укладывается в сценарии от создания морской платформы (хоть в Черном, хоть в Средиземном море) до кооперации с другими странами, имеющими возможности для создания космодрома. Скорее всего, Турция купит у Маска «Фалкон-9» – самую успешную ракету современности. На днях подобное предложение Илону Маску озвучила Индонезия. Специалисты разделяют мнение, что все это может стать новым масштабным бизнесом для SpaceX – производство и продажа многоразовых ракетных систем, по аналогии с поставкой авиалайнеров различным заказчикам.

Судя по тому, как активно Турция добивается самодостаточности в вопросах военно-промышленного комплекса, космический цикл тоже обещает быть с максимальными параметрами локализации.

Космические движения Реджепа Эрдогана можно сравнить с речью президента Джона Кеннеди 25 мая 1961 года. Лидер США в течение десяти лет обещал высадку американцев на Луне, и она стала ему своеобразным памятником. Плюс главным космическим прорывом США за XX век. В десятилетней турецкой комической программе десять пунктов, где исследование Луны указано на первом месте. Еще там прописаны развитие собственных спутников; региональное позиционирование и время; доступ в космос и развитие космодрома; турецкий космонавт и научные исследования; исследование космической погоды; наблюдение и сопровождение космических объектов; создание экосистемы космической отрасли; развитие человеческих ресурсов; создание зоны развития космической техники.

Турция готова к новому космическому рывку. Сейчас многие в постсоветских странах (и не только) с удивлением и завистью следят за событиями в этой стране. Это редкое везение для космической отрасли, когда лидер страны так четко обозначил ее цели и – главное – взял на себя ответственность по претворению в жизнь. Для специалистов давно понятно, что одним из ключевых индикаторов развития современной страны является состояние аэрокосмической сферы. Но одно дело спецы и совсем другое – президенты.

В 1987 году Европейское космическое агентство (ЕКА) предложило правительству Великобритании участвовать в проекте создания тяжелого носителя Ариан-5. К тому времени в проект уже вошли Франция, ФРГ и ряд других европейских стран. В 1987 году европейские ракеты впервые вышли вперед, подмяв американских производителей. Ариан-5 должна была стать последним решающим рывком европейцев в космосе. Пройдут годы и европейцы надолго станут монополистами на рынке мировых пусковых услуг. Но без Великобритании. Правительство Маргарет Тэтчер отказалось от участия в многообещающем проекте. Существует мнение, что именно с этого решения Великобритания покинула список великих держав.

Что касается Турции, то ее Исследовательский институт космических технологий появился на свет в 1985 году и, судя по последним действиям президента Эрдогана, Анкара ошибок Лондона повторять не станет. Правда, сейчас сама геополитическая обстановка толкает Турцию на освоение космоса. Амбиции неоосманского проекта уже создали для Анкары обширное конфликтное поле на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Балканах, в Закавказье и Восточном Средиземноморье. Столь масштабные геополитические аппетиты сами по себе требуют мощной экономической, военной и военно-технической поддержки. Одними ударными беспилотниками уже не обойтись, поскольку сама степень вызовов и задач получилась на уровне держав высшей лиги.

Когда Реджеп Эрдоган принял решение о строительстве в Турции АЭС – это тоже стало мощным шагом в клуб ведущих мировых держав. Вопрос даже не в том, что АЭС позволяет экономить уголь или газ. Атомная энергетика – это мощнейший драйвер для науки, развития человеческих ресурсов, культуры труда и еще целого букета важных вещей, работающих на развитие страны и ее общества. И вот весьма быстро вслед за атомом делается мощный шаг космическую отрасль. Теперь у Турции весь пакет заявок на роль одной из ведущих держав планеты, плюс проявленная политическая воля по претворению всех этих вещей в жизнь. Похоже, всем остальным игрокам высшей политической лиги придется потесниться.

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