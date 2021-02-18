Лишать гражданства, выселять, отправлять в лагеря…

Сетевые СМИ о языковой политике в стране

Карина ЗАКАРИНА — «Поэт предложил отправлять в лагеря тех, кто не знает казахского» — Казахстанский журналист и поэт, член союза писателей Арман КАНИ предложил лишать казахстанского гражданства тех, кто не владеет государственным языком и выселять их в Россию, а также открыть лагеря принудительного обучения государственному языку.

Арман КАНИ

Об этом он написал на казахском языке в своей колонке на Abai.kz (Гимран Ергалиев – ресурс удалил данный тест). Перевод материала опубликовал 365info (Гимран Ергалиев — ресурс удалил данный материал). (Гимран Ергалиев – также сайт «Караван» удалил публикацию и комментарий политолога Замира КАРАЖАНОВА).

Отметим, высказывания журналиста и поэта нарушают закон республики. Напомним о статье 14 Конституции РК.

«Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам».

Валихан ДАМИРШИН – «Пять гвоздей в крышку гроба стабильности: о манифесте Армана Кани» — Старая добрая традиция, при которой в Казахстане после выборов националистические настроения снижают свой накал, способствующий присутствию на избирательных участках тех, кого этот курс пугает, оказалась нарушена.

На одном из казахоязычных сайтов, связанных с членами партии-победительницы, появилась колонка, автор которой, журналист, член Союза писателей Казахстана, фактически взорвал социальные сети Казнета. Сначала распространялся текст на казахском языке, а чуть позже стал доступен русскоязычный перевод материала.

Понятно, что автор этого манифеста, пропитанного националистической идеологией, даже не представляет последствий внедрения своих идей. На поверхности же элементарно – удар по частному бизнесу и, как следствие, отток его из казахстанской юрисдикции. Можно ведь вести дела, не будучи резидентом этого выдуманного маниакального государства.

Если посмотреть чуть глубже, чем способен член Союза писателей Казахстана, то эти предложения идут вразрез с идеей встраивания Республики Казахстан в мировое сообщество, которую так активно продвигает глава государства. Китай, схожими методами отучающий уйгуров и казахов читать пять раз в день намаз, рукопожатен лишь в силу своей экономической мощи. Казахстан с концлагерями мигом опустится в мировых рейтингах куда-то на уровень беднейших африканских стран.

Учитывая тот факт, что публикация появилась не в группах социальных сетей, а в СМИ, которое, повторимся, связано с действующими депутатами от правящей партии, а сейчас эти тезисы активно продвигаются в социальных сетях, то здесь можно усмотреть некую стратегию.

Причем стратегию, идущую вразрез с декларируемой государством умеренностью в решении языковых вопросов. Однако автор не боится выплескивать в публичное пространство идеи, тянущие уже на несколько статей Уголовного кодекса РК, поскольку у него явно есть гарантии, что определенные органы не заинтересуются его персоной. И уж тем более не упрячут от общества лет на пять.

Государственность с того и начинает разрушаться – когда маргинальные идеи обсуждаются в сетях, а потом с каждым раундом обсуждений и пересылок – становятся мейнстримом.

Сейчас в предложениях Армана КАНИ легко усмотреть мотив – назло партнеру «отморозить уши», убив государство в том виде, в каком его знают сейчас. Превратиться из уважаемого и перспективного государства в failed state, и только потому, что кому-то этого хочется.

К слову, реакция компетентных органов (либо отсутствие таковой) как раз и покажет, насколько высоко простирается это желание, по сути, убить государственность РК.

Максат НУРГАЛИЕВ – «Кому выгодно курировать националистическую политику в Казахстане» — Предложение поэта и члена Союза писателей Казахстана Армана КАНИ о создании лагерей, в которых казахстанцев, не знающих государственный язык, принуждали бы к его изучению, вызывает среди населения горячие споры. Наверняка можно сказать, что такая языковая политика, лоббируемая националистами, может привести к непредсказуемым последствиям в стране.

Всем этим настроениям негласно потворствуют власти. Именно поэтому никто не намерен минимизировать или ликвидировать подобное настроение у населения. Не секрет, что управлять необразованным населением, действующим под влиянием эмоций, а не здравого смысла гораздо проще, чем думающим и образованным.

О том, что курируют таких вот «деятелей культуры» сверху, говорит отсутствие возбужденного уголовного дела. Ведь Арман Кани призвал к разделению и ущемлению граждан по языковому признаку. По его словам, нужно сажать не знающих казахский язык в лагеря и депортировать из страны. При этом такие же националисты критикуют соседний Китай за наличие лагерей, а сталинское руководство за создание ГУЛАГа. Примечательно, что общественного деятеля и правозащитника Ермека ТАЙЧИБЕКОВА показательно арестовали и намерены отправить в длительное заключение за открытое порицание погромщиков, убивавших дунган в феврале прошлого года. Это яркий контраст объясняет многое, когда призывающий к геноциду и этническим чисткам на свободе, а противник нацизма за решеткой.

Тулкин ТАШИМОВ – «Идея ссылать в «языковые» лагеря — расплата за проблемы в образовании» — Языковая политика вызывает среди казахстанцев горячие споры, всевозможные суждения, а порой истерику.

Политический консультант Максим КАЗНАЧЕЕВ проанализировал причины популизма — Есть определенный уровень завышенных ожиданий у людей от статуса Казахстана как суверенного государства. Картина мира, сформировавшаяся в головах людей, иная, чем реальность. Поэтому как грибы после дождя появляются различные призывы — решить вопрос культурной идентичности лагерями. Этим можно объяснить широкий отклик населения на такого рода инициативы.

Между тем эксперт считает популизм общемировым трендом — Это связано с резким ухудшением качества образования. И большая ошибка считать этот вектор эксклюзивным для Казахстана. Посмотрите на США, где четыре года назад на президентских выборах победил популист Дональд Трамп. Этот успех однозначно был обусловлен умением кандидата генерировать абсолютно нереализуемые прожекты. В качестве примера можно привести знаменитую идею экс-президента о строительстве стены с Мексикой с целью блокировать поток нелегальных мигрантов.

Захар МОСТОВОЙ – «Хамство или провокация?» — Политолог Есет ЕСЕНГАРАЕВ ответил на инициативу поэта Армана КАНИ по созданию неких лагерей по принудительному изучению казахского языка.

— Для зондирования общественной реакции на эти предложения я обратился к своим знакомым, являющимися или активистами, или симпатизантами националистических движений.

Надо отметить, что все они были единодушны в своих негативных оценках этой оригинальной концепции продвижения казахского языка. Их оценки отражают следующие высказывания: «Глупость», «Абсурд», «Провокация с целью дестабилизации или дискредитации казахского национализма». Такие оценки меня лично радуют, и думаю, что они радуют любого казахстанца, не утратившего остатки здравого смысла.

Однако удовлетворение от массового неприятия этого опуса не должно способствовать возникновению эйфории по поводу нашего общественного самосознания. Ведь при всей своей абсурдности этот опус возник не на пустом месте. У него были и есть глубоко укорененные в нашей традиции предпосылки. И основная среди них – это политический редукционизм, царящий в головах и душах большинства наших людей.

Благодаря такому мышлению и основанной на ней установке наши люди склонны считать, что все должно развиваться прежде всего благодаря решениям государства. Что именно государство должно отвечать за развитие языка, образования, экономики и все прочего. А народ должен следовать курсу, заданному государством, и по мере своих скудных сил способствовать реализации решений власти.

А вот если государство не уделяет или не может уделять достаточного внимания развитию той или иной сферы общества, тогда наши люди или протестуют, или смиряются с отсутствием развития. Но почти никогда не хотят брать ответственность за развитие на себя.

Для них такая ответственность и основанная на ней инициативность нечто противоестественное, нечто противостоящее их пониманию законов развития общества. Поэтому основная часть нашей интеллигенции очень пассивна и не вносит свой вклад в развитие нашей культуры, в том числе и в развитие языка.

Если мы возьмем деятелей культуры, в том числе литераторов и филологов, видим, что большинство из них не очень профессиональны и продуктивны. И плоды своей непродуктивности, а значит и безответственности, они хотят возложить на власть, требуя от нее, чтобы она силовым путем решила то, что они не могут решить интеллектуальными способами.

Петр СВОИК — «Язык до лагеря доведет» — Ведь речь, действительно, идет о Манифесте, хотя поэт и журналист, член Союза писателей Казахстана наговорил совершенно невероятных и далеко не безобидных глупостей насчет ежемесячного штрафования не знающих казахский язык госслужащих и бизнесменов, освобождения их от должностей, депортации или заключению в лагеря по принудительному обучению государственному языку.

Самое невероятное в этой ситуации, что мастер слова … формально прав – ведь в статье 4 закона РК «О языках» сказано: «Долгом каждого гражданина является овладение государственным языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа Казахстана». А если, как утверждают патриоты государственного языка, им не владеет большая часть казахстанцев, включая казахов, в том числе на важных государственных и бизнес-постах, то, что прикажете делать государству, взирающему на массовое неисполнение гражданами своего установленного Законом долга?

Если, конечно, государство твердо стоит на том, что Закон правильный и переделке не подлежит…

Поскольку же речь идет не о несоблюдении каких-нибудь правил уличного движения, а о «массовом отлынивании от важнейшего фактора консолидации народа Казахстана» – это же состав, подпадающий под очень серьезные статьи УК РК. На всех казахстанских «нарушителей» никаких лагерей и преподавателей не напасешься.

И, конечно, разобраться с тем, каким образом подконституционный акт вдруг взялся опровергать Конституцию, и с теми, кто к такому серьезному деянию причастен. То есть, депутатов, проголосовавших за такой законопроект, руководителей и чиновников-исполнителей правительства, привлеченных специалистов и экспертов – установить, разыскать и привлечь, невзирая на сроки давности. А также персонально привлечь членов и специалистов Конституционного совета, обязанного рассматривать до подписания президентом принятые парламентом законы на их соответствие Конституции.

А если в стране, после такого наведения законности еще кто-то останется, не стоит ли сесть и поговорить, как наладить такое законодательство о языках, чтобы оно и исполнялось, и граждан бы не возбуждало, и консолидацию народа обеспечивало.

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