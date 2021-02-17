Сагинтаев: IT и креативная индустрия — наиболее перспективные направления экономики Алматы

Алматы. 17 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. IT и креативная индустрия являются наиболее перспективным направлениями экономики Алматы, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«У нас в городе очень много талантов, у нас 39 вузов, у нас столько НИИ, столько молодежи, 65% населения имеет высшее образование. Поэтому именно эти сферы, связанные с IT, сферы, связанные с креативной индустрией, они востребованы, и они сегодня нуждаются в поддержке, которую мы создали. Они в будущем будут прорывом ростом экономики нашего города», — сказал Сагинтаев в ходе отчетной встречи с населением в среду.

При этом он отметил, что именно эти сферы показали наибольший рост в прошлом году.

«Прошлый год показал, что в цифровой сфере были большие возможности. Те, кто занимались интернет-торговлей или оказанием услуг через интернет, использованием цифровых платформ, они как раз в выигрыше оказались, и они показали наибольший рост. Поэтому наша задача состоит в том, что необходимо осуществлять структурный маневр экономики нашего города, мы должны брать именно те сектора, которые имеют базовое развитие в Алматы», — отметил аким.