«Закон о мирных собраниях прокомментировал Токаев». «Разрыв между представлением элит о реальности и самой реальностью тормозит прогресс». «Голод 30-х годов был бедствием для всех народов СССР». «ПЦР-тестирование: точность под вопросом»

Сетевой Казахстан 17 февраля 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Закон о мирных собраниях прокомментировал Токаев» — «С прошлого года в Казахстане действует принципиально новый закон о мирных собраниях, который установил уведомительный характер проведения митингов вместо разрешительного порядка, действовавшего ранее. Кроме того, для участников мирных собраний, включая акции протеста, выделены места в центральных частях крупных городов. Это очень серьезный шаг в сторону демократизации нашего общества. И эту политику мы должны разъяснять не только в нашем обществе, но и за рубежом. Желающие митинговать обязаны придерживаться нового закона. Никто не отнимает у граждан их право на волеизъявление, выражение своего критического мнения в отношении властей. Это их конституционное право и оно должно воплощаться в жизнь в строгом соответствии с законом», — сказал Касым-Жомарт ТОКАЕВ на прошедшем накануне совещании с руководящим составом Генеральной прокуратуры.

VLAST . KZ . «Серик Бейсембаев, социолог: «Разрыв между представлением элит о реальности и самой реальностью тормозит прогресс»» — В общественных дискуссиях казахстанское общество нередко предстает как неспособное на какую-либо продуктивную деятельность. Несмотря на это граждане год за годом становятся все более похожими на жителей глобального мира благодаря демографическому переходу и миграции сельчан в города. Негативное же представление о людях зачастую создают элиты, которые стремятся таким образом сохранить свои позиции. Vласть поговорила с социологом Сериком БЕЙСЕМБАЕВЫМ о том, почему среди них распространены убеждения об архаичной ментальности казахстанцев, как укреплению этого стереотипа способствует слабость политических институтов, экономическое неравенство и недоверие между людьми, и что из себя представляет казахстанское общество сегодня.

TURANPRESS . KZ . «Реформы отдельно, образование – отдельно» — Реформы завели систему образования в тупик, об этом сегодня говоря все – от родителей до депутатов. Различные источники свидетельствуют о неуклонном падении уровня знаний, но, похоже, реформы не сбавят темп.

EHONEWS . KZ . «К чему может привести использование истории в целях дискредитации СССР» — Подобное использование исторической науки в целях дискредитации СССР ведет в действительности к росту националистических настроений и к распространению идеологии этноцентризма. К сожалению, этот процесс активно поддерживается на самом верху посредством «новой окончательной реабилитации» и подготовки депутатами от партии «Ак жол» законопроекта «О голодоморе», который полностью списан с украинского аналога. А ведь нельзя забывать, что такие заигрывания в итоге все равно ведут к Майдану.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Голод 30-х годов был бедствием для всех народов СССР — спикер сената» — Председатель сената Маулен АШИМБАЕВ заявил о необходимости справедливой оценки трагедии Ашаршылық (голод 30-х годов) после проведения комплексных исследований. Маулен Ашимбаев отметил, что при изучении трагедии Ашаршылық важно использовать научный подход, не политизируя данный вопрос. Об этом сообщает пресс-служба сената — «Ашаршылық- это трагедия, через которую прошел не только казахский народ, это страшное гуманитарное бедствие для всех стран бывшего Союза. По этой причине мы к проблеме «Ашаршылық» должны подходить, прежде всего, с научной точки зрения, не придавая вопросу политическую окраску«, — сказал спикер верхней палаты парламента во время круглого стола в Национальной академической библиотеке Казахстана.

TIME . KZ . «Рост со знаком минус» — Как министр нацэкономики удивил своим заявлением — В январе темп роста ВВП составил минус 4,5 процента, — заявил, можно сказать, на голубом глазу министр национальной экономики Асет ИРГАЛИЕВ на заседании правительства во вторник, сметая все устои и принципы здравого смысла. Вы можете себе представить рост (!) с отрицательным (!) результатом?! Видимо, будучи студентом или выпускником целого ряда казахстанских и зарубежных вузов в непростые для нашей республики нулевые годы, он просто вызубрил наставления своих учителей во властных кабинетах, утверждавших тогда: кризиса, падения в экономике в Казахстане не может быть никогда по определению, даже по объективным причинам. В других странах может, а у нас — нет! Даже когда оно есть…

«ПЦР-тестирование: точность под вопросом» — Медицинские специалисты — ассистенты КазНМУ им. Асфендиярова — сомневаются в достоверности результатов тестирования на COVID-19 в Казахстане и предлагают, как исправить ситуацию в дальнейшем.

«Бизнес – насмарку» — В Петропавловске предприниматели повально продают свои предприятия. Кафе, рестораны, рынок и даже автовокзал появились на сайте бесплатных объявлений. Причиной стали убытки, нерентабельность и разорение из-за продолжающихся несколько месяцев карантинных ограничений. А часть мелких бизнесменов просто ушла в тень.

EXPRESS — K . KZ . ««Мама, меня точно от тебя не заберут?». Ювенальная полиция в действии» — В Петропавловске мама двоих детей возмущена вмешательством в жизнь ее семьи. Женщину рекомендовано поставить на профилактический учет, да еще и оштрафовать — Повторяю, я не стою ни на каких учетах, с законом в конфликт не вступала, не пью, не курю, детей своих люблю. И вот из-за этого инцидента уже два месяца не сплю нормально. Понятно, ребенка не заберут, но мы уже с ней всякое передумали. Что касается штрафа, то его могут назначить. И никто не задумается при этом, что мы на эти деньги как минимум неделю можем питаться…

FORBES . KZ . «Нурлан Смагулов решил снять свои пенсионные накопления» — Во вторник, 16 февраля, в ходе большой пресс-конференции в Алматы бизнесмена Нурлана СМАГУЛОВА (№12 списка богатейших бизнесменов Казахстана — 2020 по версии Forbes Kazakhstan) спросили, сколько денег у него на пенсионном счете и планирует ли он воспользоваться возможностью потратить часть из них — Так вот, я с удовольствием вложу свои пенсионные деньги в квартиры для домов юношества, и они отойдут к фонду «SOS Детские деревни Казахстана». В этих квартирах много-много лет будет жить молодежь, которая выпускается из детских домов, пока государство их не обеспечит положенными им квадратными метрами.

TENGRINEWS . KZ . «Волшебный укол для Эмира. Мальчику из Аксая нужно самое дорогое лекарство в мире» — Сабина и Талех ШАХМАРОВЫ из западного городка Аксай пытаются затормозить время. В их случае это единственный способ спасти сына Эмира. Мальчику один год и девять месяцев. У него спинальная мышечная атрофия. Чтобы остановить развитие болезни, нужно до наступления двух лет получить укол «Золгенсмы». В противном случае прогноз неутешительный: мышцы будут становиться все слабее и закончиться может все тем, что ребенок не сможет самостоятельно дышать. Проблема в том, что необходимый Эмиру препарат — самое дорогое лекарство в мире, стоит оно миллиард тенге.

NOVGAZ.COM . Cагымбай КОЗЫБАЕВ, профессор, президент Академии журналистики Казахстана – «Евразиец» — В серии «ЖЗЛ» вышла книга «Таир Мансуров», посвященная человеку, чей вклад в интеграционные процессы постсоветского времени неоценим. Многие годы герой книги проработал Генеральным секретарем Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЕС). На эту должность претендент, как известно, назначается Межгосударственным советом на уровне глав государств и становится, соответственно, высшим административным и должностным лицом этой международной организации стран Содружества.

CARAVAN . KZ . «Контрреволюция зреет: по кому изменение жилищного законодательства ударило больше всех» — Прежние “хозяева” в жилых домах начали попытку отыграть реформу назад: в Интернете и региональных СМИ стали появляться публикации о необходимости внести поправки в жилищное законодательство. Им не нравятся нынешние ограничения для председателя ОСИ.

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