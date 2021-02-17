«Закон о мирных собраниях прокомментировал Токаев». «Разрыв между представлением элит о реальности и самой реальностью тормозит прогресс». «Голод 30-х годов был бедствием для всех народов СССР». «ПЦР-тестирование: точность под вопросом»

KAZPRAVDA.KZ. «Закон о мирных собраниях прокомментировал Токаев» — «С прошлого года в Казахстане действует принципиально новый закон о мирных собраниях, который установил уведомительный характер проведения митингов вместо разрешительного порядка, действовавшего ранее. Кроме того, для участников мирных собраний, включая акции протеста, выделены места в центральных частях крупных городов. Это очень серьезный шаг в сторону демократизации нашего общества. И эту политику мы должны разъяснять не только в нашем обществе, но и за рубежом. Желающие митинговать обязаны придерживаться нового закона. Никто не отнимает у граждан их право на волеизъявление, выражение своего критического мнения в отношении властей. Это их конституционное право и оно должно воплощаться в жизнь в строгом соответствии с законом», — сказал Касым-Жомарт ТОКАЕВ на прошедшем накануне совещании с руководящим составом Генеральной прокуратуры.
VLAST.KZ. «Серик Бейсембаев, социолог: «Разрыв между представлением элит о реальности и самой реальностью тормозит прогресс»» — В общественных дискуссиях казахстанское общество нередко предстает как неспособное на какую-либо продуктивную деятельность. Несмотря на это граждане год за годом становятся все более похожими на жителей глобального мира благодаря демографическому переходу и миграции сельчан в города. Негативное же представление о людях зачастую создают элиты, которые стремятся таким образом сохранить свои позиции. Vласть поговорила с социологом Сериком БЕЙСЕМБАЕВЫМ о том, почему среди них распространены убеждения об архаичной ментальности казахстанцев, как укреплению этого стереотипа способствует слабость политических институтов, экономическое неравенство и недоверие между людьми, и что из себя представляет казахстанское общество сегодня.
TURANPRESS.KZ. «Реформы отдельно, образование – отдельно» — Реформы завели систему образования в тупик, об этом сегодня говоря все – от родителей до депутатов. Различные источники свидетельствуют о неуклонном падении уровня знаний, но, похоже, реформы не сбавят темп.
EHONEWS.KZ. «К чему может привести использование истории в целях дискредитации СССР» — Подобное использование исторической науки в целях дискредитации СССР ведет в действительности к росту националистических настроений и к распространению идеологии этноцентризма. К сожалению, этот процесс активно поддерживается на самом верху посредством «новой окончательной реабилитации» и подготовки депутатами от партии «Ак жол» законопроекта «О голодоморе», который полностью списан с украинского аналога. А ведь нельзя забывать, что такие заигрывания в итоге все равно ведут к Майдану.
SPUTNIKNEWS.KZ. «Голод 30-х годов был бедствием для всех народов СССР — спикер сената» — Председатель сената Маулен АШИМБАЕВ заявил о необходимости справедливой оценки трагедии Ашаршылық (голод 30-х годов) после проведения комплексных исследований. Маулен Ашимбаев отметил, что при изучении трагедии Ашаршылық важно использовать научный подход, не политизируя данный вопрос. Об этом сообщает пресс-служба сената — «Ашаршылық- это трагедия, через которую прошел не только казахский народ, это страшное гуманитарное бедствие для всех стран бывшего Союза. По этой причине мы к проблеме «Ашаршылық» должны подходить, прежде всего, с научной точки зрения, не придавая вопросу политическую окраску«, — сказал спикер верхней палаты парламента во время круглого стола в Национальной академической библиотеке Казахстана.
TIME.KZ. «Рост со знаком минус» — Как министр нацэкономики удивил своим заявлением — В январе темп роста ВВП составил минус 4,5 процента, — заявил, можно сказать, на голубом глазу министр национальной экономики Асет ИРГАЛИЕВ на заседании правительства во вторник, сметая все устои и принципы здравого смысла. Вы можете себе представить рост (!) с отрицательным (!) результатом?! Видимо, будучи студентом или выпускником целого ряда казахстанских и зарубежных вузов в непростые для нашей республики нулевые годы, он просто вызубрил наставления своих учителей во властных кабинетах, утверждавших тогда: кризиса, падения в экономике в Казахстане не может быть никогда по определению, даже по объективным причинам. В других странах может, а у нас — нет! Даже когда оно есть…
«ПЦР-тестирование: точность под вопросом» — Медицинские специалисты — ассистенты КазНМУ им. Асфендиярова — сомневаются в достоверности результатов тестирования на COVID-19 в Казахстане и предлагают, как исправить ситуацию в дальнейшем.
«Бизнес – насмарку» — В Петропавловске предприниматели повально продают свои предприятия. Кафе, рестораны, рынок и даже автовокзал появились на сайте бесплатных объявлений. Причиной стали убытки, нерентабельность и разорение из-за продолжающихся несколько месяцев карантинных ограничений. А часть мелких бизнесменов просто ушла в тень.
EXPRESS—K.KZ. ««Мама, меня точно от тебя не заберут?». Ювенальная полиция в действии» — В Петропавловске мама двоих детей возмущена вмешательством в жизнь ее семьи. Женщину рекомендовано поставить на профилактический учет, да еще и оштрафовать — Повторяю, я не стою ни на каких учетах, с законом в конфликт не вступала, не пью, не курю, детей своих люблю. И вот из-за этого инцидента уже два месяца не сплю нормально. Понятно, ребенка не заберут, но мы уже с ней всякое передумали. Что касается штрафа, то его могут назначить. И никто не задумается при этом, что мы на эти деньги как минимум неделю можем питаться…
FORBES.KZ. «Нурлан Смагулов решил снять свои пенсионные накопления» — Во вторник, 16 февраля, в ходе большой пресс-конференции в Алматы бизнесмена Нурлана СМАГУЛОВА (№12 списка богатейших бизнесменов Казахстана — 2020 по версии Forbes Kazakhstan) спросили, сколько денег у него на пенсионном счете и планирует ли он воспользоваться возможностью потратить часть из них — Так вот, я с удовольствием вложу свои пенсионные деньги в квартиры для домов юношества, и они отойдут к фонду «SOS Детские деревни Казахстана». В этих квартирах много-много лет будет жить молодежь, которая выпускается из детских домов, пока государство их не обеспечит положенными им квадратными метрами.
TENGRINEWS.KZ. «Волшебный укол для Эмира. Мальчику из Аксая нужно самое дорогое лекарство в мире» — Сабина и Талех ШАХМАРОВЫ из западного городка Аксай пытаются затормозить время. В их случае это единственный способ спасти сына Эмира. Мальчику один год и девять месяцев. У него спинальная мышечная атрофия. Чтобы остановить развитие болезни, нужно до наступления двух лет получить укол «Золгенсмы». В противном случае прогноз неутешительный: мышцы будут становиться все слабее и закончиться может все тем, что ребенок не сможет самостоятельно дышать. Проблема в том, что необходимый Эмиру препарат — самое дорогое лекарство в мире, стоит оно миллиард тенге.
NOVGAZ.COM. Cагымбай КОЗЫБАЕВ, профессор, президент Академии журналистики Казахстана – «Евразиец» — В серии «ЖЗЛ» вышла книга «Таир Мансуров», посвященная человеку, чей вклад в интеграционные процессы постсоветского времени неоценим. Многие годы герой книги проработал Генеральным секретарем Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЕС). На эту должность претендент, как известно, назначается Межгосударственным советом на уровне глав государств и становится, соответственно, высшим административным и должностным лицом этой международной организации стран Содружества.
CARAVAN.KZ. «Контрреволюция зреет: по кому изменение жилищного законодательства ударило больше всех» — Прежние “хозяева” в жилых домах начали попытку отыграть реформу назад: в Интернете и региональных СМИ стали появляться публикации о необходимости внести поправки в жилищное законодательство. Им не нравятся нынешние ограничения для председателя ОСИ.
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