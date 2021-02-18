Экс-замглавы таможенной службы Кыргызстана задержан за незаконное обогащение

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Алматы. 18 февраля. КазТАГ – Экс-замглавы таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов задержан за незаконное обогащение, сообщает 24KG.

«Экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова задержали за незаконное обогащение». – говорится в сообщении в четверг.

В ГКНБ сообщили, что Матраимов задержан по факту легализации (отмывания) преступных доходов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ, в течение 48 часов судом будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения на период следствия.

9 декабря 2020 года сообщалось, что Матраимов и еще два лица, а также три организации внесены властями США в список санкций в рамках глобального «акта Магнитского».

11 февраля 2021 года обвиненный в выводе $700 млн бывший замглавы таможни Кыргызстана Райымбек Матраимов, который ранее был включен в санкционный список США, отделался в суде штрафом.

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Отмечается, что в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тыс. сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.

 

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