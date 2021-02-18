Алматы. 18 февраля. КазТАГ – В отношении работников посольства Казахстана в Украине ведется служебное разбирательство, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Факт дорожного инцидента в Киеве с участием сотрудника нашего посольства подтверждаем и сообщаем, что в отношении него проводится служебное разбирательство, по результатам которого будут применены меры дисциплинарного взыскания. Посольство Казахстана находится в тесном взаимодействии с министерством иностранных дел Украины по данному вопросу. Ожидаем получения протокола о нарушении правил дорожного движения», — сообщили в пресс-службе МИД РК.

Напомним, 15 февраля поступила информация о том, что сотрудник посольства РК в Украине Думан Кызыр «средь бела дня умудрился в Киеве в наглую нарушить ПДД и чуть ли не сбил пешеходов на улице». Факт зафиксировали активисты общественного движения «Зупини лося» (Останови лося).