Страны СНГ могут возобновить совместные проекты в офлайн ко второй половине 2021 года

Алматы. 18 февраля. КазТАГ – Государства СНГ ко второй половине текущего года могут вернуться к полноценному сотрудничеству в очном формате в культурной, научной и гуманитарной сферах, сообщает ТАСС.

«В этом году, надеюсь, до лета мы закончим онлайн-режим и перейдем к реальным мероприятиям. Думаю, первым таким большим мероприятием станет форум научной и творческой интеллигенции стран Содружества. Мы его планировали провести в Узбекистане, думаю, так и будет», — заявил в четверг журналистам специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ Михаил Швыдкой.

По его словам, еще в планах более сотни мероприятий, которые пришлось перенести с прошлого года на 2021 год.

«Ряд мероприятий должны пройти в Казахстане, Армении, Азербайджане. Думаю, что вторая половина года будет очень насыщенной, потому что все очень соскучились друг по другу», — сказал спецпредставитель российского президента. В частности, сообщил Швыдкой, будут вручены премии фонда «Звезды Содружества».

«Мы планируем в Армении форум переводчиков, конкурс Хачатуряна. Проведем мероприятия по выбору культурной столицы Содружества», — рассказал он.

Швыдкой также выразил надежду, что в Минске в очном формате в этом году пройдет встреча в рамках «Минской инициативы», объединяющей представителей интеллигенции России, Белоруссии и Украины.