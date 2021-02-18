«Евразийский банк» привлекли к адмответственности за навязывание дополнительных услуг

Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ – АО «Евразийский банк» привлекли к административной ответственности за навязывание дополнительных услуг, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

«Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы, проведено расследование в отношении АО «Евразийский банк» в части нарушения антимонопольного законодательства. По результатам расследования установлено, что при получении потребителями банковского займа в банке навязывали услугу страхования жизни и от несчастного случая», — говорится в сообщении в четверг.

К уточняется, при получении займа в размере Т1,5 млн потребитель был вынужден взять дополнительную сумму в размере Т432 тыс., которая навязывалась как услуга по страхованию жизни и от несчастного случая.

«За период с 1 января по 31 июля 2019 года Евразийским банком заключено более 250 тыс. договоров с условием страхования жизни и от несчастного случая при выдаче потребительских кредитов. Страховая премия банка составляет до 87% от суммы страхования», — рассказали в агентстве.

Отмечается, что по итогам расследования антимонопольным органом в отношении АО «Евразийский банк» возбуждено административное дело. Административным судом города Алматы АО «Евразийский банк» привлечено к административной ответственности в размере Т4 млн 167 тыс., постановление не вступило в законную силу.