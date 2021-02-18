Общественник: В РК запрещено уничтожать бродячих собак в течение двух месяцев после отлова

Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Законодательство в Казахстане запрещает уничтожать бродячих животных в течение двух месяцев после отлова, заявляет руководитель ОЮЛ «Ассоциация по защите животных Inucobo Лилия Сарсенова.

«Что касается регулирования численности бродячих собак и кошек, у нас в стране это в целом не гуманное регулирование. В основном у нас происходит уничтожение бродячих собак и кошек либо при отлове, либо в течение трех суток. В самом лучшем случае – после 10 дней и так далее. Но действующее законодательство, гражданский кодекс, 246 статья, правила обращения с животными от 30 декабря 2014 года, правила использования животных, поступивших в коммунальную собственность, которые имеют непосредственно ссылку на ст. 246 ГК РК говорят о том, что в течение двух месяцев никто не имеет права распоряжаться животным и в течение двух месяцев они должны быть живы-здоровы», — сказала Сарсенова на брифинге в четверг.

При этом она отметила, что количество отловленных животных за последние годы увеличилось на 21% и при этом выделяемый на отлов бюджет увеличился на 53%.

По ее словам, можно было ввести гуманные меры, которые бы предусматривали вакцинацию и стерилизацию животных.

Как рассказала Сарсенова, в Грузии спустя пять лет после введения программы стерилизации бродячих собак и кошек их численность снизилась в два раза, а оставшиеся животные уже стерилизованы.

«Тот отстрел и то негуманное уничтожение, которое у нас было, не эффективно и это доказано статистикой», — подчеркнула она.