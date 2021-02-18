Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России проведут в Кокшетау

Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ – Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Акорда.

«Главы государств обстоятельно обсудили вопросы сотрудничества в двустороннем формате и в рамках ЕАЭС. Президент Казахстана выразил удовлетворенность взаимодействием двух стран в противодействии пандемии. Запущено производство вакцины «Спутник V» в городе Караганде, достигнуты договоренности между правительствами о поставках российской вакцины в Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, во исполнение достигнутых договоренностей и поручений правительства тесно взаимодействуют друг с другом, принимаются конкретные решения. Принято решение о том, что в этом году Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоится в городе Кокшетау. Что касается формы проведения данного мероприятия, то конкретное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Отмечается, что Путин выразил согласие со всеми предложениями Токаева в отношении дальнейшего развития ЕАЭС, укрепления его потенциала и авторитета.

«Президенты условились работать в тесном контакте друг с другом для решения проблем, возникающих в деятельности данного интеграционного объединения. В ходе беседы также было поддержано предложение о продолжении совместной работы в энергетической сфере с учетом современных тенденций и вызовов на международных рынках», — пишет пресс-служба.

Главы государств выразили удовлетворение по поводу совпадения позиций и точек зрения в отношении ключевых проблем двустороннего сотрудничества и Евразийской интеграции.