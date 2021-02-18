Токаев принял главу МИД Узбекистана

Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, находящегося в Нур-Султане с рабочим визитом, сообщает Акорда.

«Абдулазиз Камилов вручил главе государства Послание от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с просьбой поддержать инициативу по проведению в Ташкенте международной конференции «Центральная Азия и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, в ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства, основанного на крепких узах дружбы и добрососедства.

«Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в мире и пандемию, отношения между Казахстаном и Узбекистаном традиционно находятся на высоком уровне и демонстрируют высокую устойчивость к современным вызовам», — пишет пресс-служба.

В завершение встречи президент Казахстана передал главе Узбекистана самые теплые пожелания благополучия и здоровья, выразив уверенность в том, что узбекский лидер посетит Казахстан с визитом по мере улучшения эпидемиологической ситуации.