Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ – В девяти регионах Казахстана закрыты автодороги, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«По данным АО «НК «Казавтожол» и ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» в связи с ухудшением погодных условий (гололед, дождь со снегом, низовая метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского и областного значения в девяти регионах: Нур-Султан, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях», — говорится в сообщении в четверг.

Также, по данным РГП «Казгидромет», на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение по всей республике — Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях ожидается низовая метель, снег, туман, гололед, ветер местами 15-20 метров в секунду.

«Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. Если есть острая необходимость добраться до какого-либо населенного пункта, воспользуйтесь железнодорожным транспортом, что в разы увеличивает шансы оказаться в нужном месте и вовремя», — пишет пресс-служба.