Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ – Казахстан готовится к ратификации договора о военном сотрудничестве с Россией, передает корреспондент агентства.

«Внести на рассмотрение мажилиса парламента Республики Казахстан проект зкона Республики Казахстан «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве», — говорится в проекте постановления правительства.

Согласно договору, стороны осуществляют военное сотрудничество по следующим основным направлениям:

— совместное планирование применения войск (сил) в интересах обеспечения безопасности сторон в случае обращения одной из сторон;

— противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности в случае обращения одной из сторон;

— оперативная и боевая подготовка;

— военное образование и наука;

— миротворческая деятельность;

— деятельность войск (сил) и их всестороннее обеспечение;

— совершенствования двусторонней нормативно-правовой базы;

— воздействия в рамках участия военных делегаций сторон в работе международных организаций;

— культура и спорт;

— другие направления военного сотрудничества по согласованию сторон.

Напомним, 21 сентября 2020 года МИА КазТАГ сообщало, что Казахстан планирует подписать новый 10-летний договор о военном сотрудничестве с Россией. Документ был подписан 16 октября в ходе официального визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Казахстан.