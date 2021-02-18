Уволена директор ГАТОБ

Алматы. 18 февраля. КазТАГ – Уволена директор Казахского национального академического театра оперы и балета имени Абая в Алматы Ая Калиева, сообщает корреспондент агентства.

«Я думаю, за эти два года мы сделали неплохие проекты. Была подготовлена определенная концепция, которую я вам представила ее в январе 2019 года. Я пришла в сложный период. Вы знаете как нам было сложно найти взаимопонимание, мы искали с вами понимания, потому что это живой организм, здесь очень много творческих личностей. И мне кажется, каждого нужно услышать, каждого понять, войти в сложные обстоятельства, которые проходят у каждого коллектива. У нас четыре больших, крупных коллектива. И охватить все в период, когда неспокойная психологическая обстановка в коллективе, очень сложно. Сказать, что это был простой период, я не могу сказать.

Это был период испытания. На этом фоне здесь ее была сложная бухгалтерская система», — рассказала Калиева во время онлайн-конференции, опубликованной в Facebook в четверг.

Также она упомянула, что ей было непросто наладить новую бухгалтерскую систему.

«Мне было трудно работать, потому что была устаревшая система, которая не позволяла контролировать все эти потоки. Весь 2019 год был потрачен на то, чтобы выравнивать, понимать, отслеживать эти потоки. То есть очень много работы, которая может быть не заметна для коллектива, но она необходима для здорового функционирования всего театра в целом как организации предприятия. И те проекты, которые мы сделали, международные в этом году, они зарекомендовали наш театр как ведущий театр нашей страны, хранитель наших традиций, который двигается перед со всеми современными тенденциями. И сегодня я хочу всех вас поблагодарить, еще раз сказать: «Спасибо за вашу поддержку, ваше понимание». Я горжусь своей работой, именно потому что мы вместе, мы сплотились», — резюмировала экс-директор ГАТОБ.

Отмечается, что должности Калиева лишилась без каких-либо предупреждений и обоснования причины. Этот факт вызвал волну неободрительных комментариев в адрес министерства культуры. Не согласны с решением и коллеги экс-директора.

«Когда же вы уже министерство перестанете издеваться над театром Абай! Сколько можно менять нормальных руководителей (именно нормальных)? Хорошим же руководителям была Ая Жакеновна! Зачем менять хорошее, когда нет гарантии, что придет лучший! Не дай Бог, чтоб пришел такой же как до нее, и будет качать коллектив! Я от себя лично благодарю Аю Жакеновну, за проделанные работы, и за то, что вы не вмешивались в творческий процесс, а наоборот стимулировали нас работать честно и упорно! За короткий период вы показали себя очень профессиональным человекам! И, конечно же, отдельное спасибо, за купленные мастеровые инструменты контрабас! Прежним руководством не то что инструменты, невозможно было получить новые струны! Поэтому огромное спасибо вам! Надеюсь и верю справедливость восторжествует!» — написала под постом Медет Нургали.

Калиева ранее занимала должность директора Алматинского музыкального колледжа им. П.И. Чайковского, с 2015 по 2018 годы была директором Алматинского хореографического училища им. А Селезнева, с декабря 2019 года стала генеральным директором Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая.